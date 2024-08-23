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ВМС Украины уничтожили российский паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", - Плетенчук (обновлено)

ВМС ЗСУ офіційно підтвердили атаку по порому Конро Трейдер в порту Кавказ

В ВМС ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Мы можем подтвердить информацию, что эта цель была уничтожена Военно-морскими силами. Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения оккупационных сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение", - отметил он.

В то же время чем именно ударили по "Конро Трейдеру", представитель ВМС не уточнил.

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Плетенчук называет операцию "двойным бонусом", поскольку российский порт частично заблокирован, пока пораженное судно не уберется с причала.

По его словам, два других железнодорожных парома в порту не работают: один из них – на ремонте, а другой, подбитый ранее "Славянин", ожидает ремонта в Азовском море.

"Паром затонул. То есть работа этой части порта фактически заблокирована. То есть у них остается еще одна платформа для загрузки на паром вагонов. Однако паромов нет. Вот в чем проблема. Да, не зря сразу местные жители в оккупированном украинском Крыму мгновенно отреагировали массовыми заездами на АЗС", - заявил спикер ВМС.

Он отметил, что атаку по "Конро Трейдеру" совершили в сотрудничестве с другими родами войск Сил обороны.

"Это – совместная работа многих составляющих сил обороны Украины. Кстати, этот кейс так же состоялся с помощью наших коллег из других видов Вооруженных сил Украины. Такие операции сложны. Они обычно проводятся с привлечением многих составляющих. Непосредственное поражение наносили Военно-морские силы . Но, конечно, помощь наших коллег имеет так же для нас большое значение", - добавил Плетенчук.

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Ранее Оперативный штаб Краснодарского края заявлял об атаке на паром, обвинив Украину.

Как сообщалось, в ночь на 18 августа Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты для нужд оккупационной армии РФ, подтвердили в Генштабе ВСУ.

За несколько дней огонь распространился площадью 10 000 кв. м, во время попыток его потушить пострадали почти полсотни российских пожарных, 15 из них госпитализировали.

Всего на базе государственного резерва РФ находится 74 резервуара с топливом емкостью 5 тысяч тонн каждый. Общая стоимость топлива, хранящегося на базе, оценивается в около $200 млн или 18 млрд рублей.

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Автор: 

ВМС (1460) россия (95352) паром (87) Плетенчук Дмитрий (161)


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Топ комментарии
+8
з соцмереж:
"Две новости о пароме Конро Трейдер. Плохая: он утонул. Хорошая: пожар потушен".
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23.08.2024 10:09
+7
російський пором "Конро Трейдер".. А чому нє на віліком і магучєм наприклад "Кацап П.дар"
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23.08.2024 09:56
+5
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23.08.2024 11:02
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Правила форума Совет форумчан
Чому цей пором не включили в статистику втрат рефії ?
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23.08.2024 09:48 Ответить
Бо формально це не бойова техніка...
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23.08.2024 09:53 Ответить
А автомобілі то що бойова техніка ?
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23.08.2024 16:39 Ответить
бо не фходить до складу флоту (флотилії)
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23.08.2024 10:09 Ответить
Підводний флот ********** поповнюється.
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23.08.2024 09:51 Ответить
Копро Трейдер
Как ви яхту назовьотє...
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23.08.2024 09:54 Ответить
Молодці!!!
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23.08.2024 09:55 Ответить
російський пором "Конро Трейдер".. А чому нє на віліком і магучєм наприклад "Кацап П.дар"
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23.08.2024 09:56 Ответить
з соцмереж:
"Две новости о пароме Конро Трейдер. Плохая: он утонул. Хорошая: пожар потушен".
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23.08.2024 10:09 Ответить
"цей кейс так само відбувся" - як же дратують оці запозичені з англійської слівця, мені здається це лише свідчить про невігластво, нерозуміння відмінностей англійської і української, радше за все бажання недоуків похизуватися новим "модним" слівцем в своєму лексіконі. До речі, основними розповсюджувачами англомовного сленгу є наші журналісти, телеведучі, які в свою чергу запозичили ці слівця з російських джерел, адже саме там давно ********** калічити мови як чужі так і свою.
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23.08.2024 10:55 Ответить
Справжній кейс

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23.08.2024 11:20 Ответить
Так, і в заначеннях справа (наприклад судова), і випадок, і багато інших значень, адже англійська мова контекстна і те, що в ній звучить природньо - у нас оця примітивна калька - дико.
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23.08.2024 12:50 Ответить
Повна назва - атташе кейс.
С мілим рай в шалаше, єслі мілий - атташе.
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23.08.2024 20:42 Ответить
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23.08.2024 11:02 Ответить
 
 