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Новости Борьба с коррупцией
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Антикоррупционный суд снял электронный браслет с мэра Мукачево Балоги

балага андрій

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с мэра Мукачево Андрея Балоги.

Эту информацию Суспільному сообщил адвокат Балоги Евгений Старцев, информирует Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, соответствующее решение следственный судья ВАКС принял 23 августа. Также суд разрешил выезд Андрея Балоги из города Мукачево в пределах Закарпатья.

"Было ходатайство об изменении обязанностей, судья рассмотрел его во время заседания и удовлетворил. Отныне действующий мэр Мукачево имеет разрешение выезжать за пределы своего города в пределах Закарпатья. Это связано с выполнением им служебных обязанностей", - сообщили в пресс-службе ВАКС.

Читайте также: За мэра Мукачево Балогу внесли залог в размере 30 млн грн, - ВАКС

Напоминаем, мэр Мукачево совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

25 июня мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Ланя были задержаны из-за коррупционной схемы продажи стадиона "Авангард".

26 июня ВАКС избрал меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.

27 июня за Андрея Балогу внесли залог в размере 30 млн гривен.

Читайте также: Мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Ланьо задержаны из-за коррупционной схемы продажи стадиона "Авангард", - журналист Глагола. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Антикоррупционный суд (1207) мера пресечения (454) Балога Андрей (6)


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Топ комментарии
+7
Антикорупційний суд в Україні???? Серйозно?????
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02.09.2024 19:27
+5
ПАрЄшалІ...
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02.09.2024 19:20
+3
Кошице ще в межах його службових повноважень? А Відень?
Чи доведеться як завжди тіхонєчка уйти ZEльоним калідором?
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02.09.2024 19:35
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Щось пішло не так...
У Мукачеві...
Правоохоронці...
Стали звиннувачуванні...

По пунктнам....

Насильний перети н кордону...
З отриманням суми зазначенної...

Кримінальні псмішки....
На запитання ..

Що ви бачили...

Далі... деталі...
Люди Орбана...

Торгівля людьми...
Дітьми на органи...
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02.09.2024 19:19 Ответить
+++
Проскакивают вірші без матюків
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02.09.2024 20:28 Ответить
ПАрЄшалІ...
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02.09.2024 19:20 Ответить
Хлопець майже зубожилів, бо дорогі зараз браслети. Нічого, він своє відіб'є, благо до кордону рукою подати, а практика показує, що жоден мешканець прикордоння з голоду не помер і з простягнутою рукою межі люди не пішов. А Балога не просто вуйко з полонини.
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02.09.2024 19:21 Ответить
Антикорупційний суд в Україні???? Серйозно?????
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02.09.2024 19:27 Ответить
"Балога НЕвинний"

браслєта зняли, а НЕвинність теж повернули ?
дєвствєннік ти наш ЗАкарпатський!

😂👍
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02.09.2024 19:29 Ответить
Через трохи по за кордонах будуть шукати.
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02.09.2024 19:33 Ответить
там владения Балог. Только вместе с ленными землями
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02.09.2024 20:30 Ответить
Так то син Балоги? От же у людей талановиті діти.
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02.09.2024 20:54 Ответить
Даремно Ви . . . Особисто знайомий з усіма трьома братами Балогами (з молодшим навіть вчився на одному курсі) і з сином старшого (Віктора) - Андрієм, про якого зараз йдеться (саме він - мер Мукачева).
Андрій з них усіх, абсолютно точно, самий розумний, на порядок щонайменше. Може не такий досвідчений у політичних інтригах, як батько чи дядьки (які були на посадах в області, нардепами), але за рівнем інтелекту і освіченістю точно на першому місці в родині.
Ясна річ, що у Мукачеві достатньо розумних і достойних мерської посади людей і на Балогах світ клином не зійшовся, але якби особисто мені дали на вибір цих тільки чотирьох і сказали, вибери в мери Мукачева когось з них, то на 100% обрав би саме його, а не його батька чи братів батька.
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02.09.2024 21:36 Ответить
Кошице ще в межах його службових повноважень? А Відень?
Чи доведеться як завжди тіхонєчка уйти ZEльоним калідором?
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02.09.2024 19:35 Ответить
Ну слава богу, а то я вже почав хвилюватися, що у нас запрацювало законодавство.
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02.09.2024 19:58 Ответить
мораль сей басни такова- воруй больше, чтобы было за что откупиться
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02.09.2024 20:18 Ответить
Що не потребувало доказів-шум пройшов,вийдуть усі. І руки будуть на місці.
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02.09.2024 20:21 Ответить
Это подставили похлеще чем Татарова.
Все уважаемые кроты мэры ржать будут как лошади. 3 гектара. Ещё бы написали что он мелочь по трамваям тырил
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02.09.2024 20:34 Ответить
Тут політика. Коля котлета стояв за цією справою. Зараз у Колі своя "справа", і ця стає малоцікавою (не підживлюється).
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03.09.2024 00:50 Ответить
Невже, отой ющенко, з бабою Вальою на газ-69, ТАК! допомогли братану, уникнути відповідальності???
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02.09.2024 20:51 Ответить
А з Червінського не знімуть, ні-ні. До речі, 04 вересня о 10:30 має бути засідання у Кропивницькому.
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02.09.2024 23:44 Ответить
 
 