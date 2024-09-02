Антикоррупционный суд снял электронный браслет с мэра Мукачево Балоги

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с мэра Мукачево Андрея Балоги.

Эту информацию Суспільному сообщил адвокат Балоги Евгений Старцев, информирует Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, соответствующее решение следственный судья ВАКС принял 23 августа. Также суд разрешил выезд Андрея Балоги из города Мукачево в пределах Закарпатья.

"Было ходатайство об изменении обязанностей, судья рассмотрел его во время заседания и удовлетворил. Отныне действующий мэр Мукачево имеет разрешение выезжать за пределы своего города в пределах Закарпатья. Это связано с выполнением им служебных обязанностей", - сообщили в пресс-службе ВАКС.

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Напоминаем, мэр Мукачево совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

25 июня мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Ланя были задержаны из-за коррупционной схемы продажи стадиона "Авангард".

26 июня ВАКС избрал меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.

27 июня за Андрея Балогу внесли залог в размере 30 млн гривен.

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