Антикоррупционный суд снял электронный браслет с мэра Мукачево Балоги
Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с мэра Мукачево Андрея Балоги.
Эту информацию Суспільному сообщил адвокат Балоги Евгений Старцев, информирует Цензор.НЕТ.
По словам адвоката, соответствующее решение следственный судья ВАКС принял 23 августа. Также суд разрешил выезд Андрея Балоги из города Мукачево в пределах Закарпатья.
"Было ходатайство об изменении обязанностей, судья рассмотрел его во время заседания и удовлетворил. Отныне действующий мэр Мукачево имеет разрешение выезжать за пределы своего города в пределах Закарпатья. Это связано с выполнением им служебных обязанностей", - сообщили в пресс-службе ВАКС.
Напоминаем, мэр Мукачево совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.
25 июня мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Ланя были задержаны из-за коррупционной схемы продажи стадиона "Авангард".
26 июня ВАКС избрал меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.
27 июня за Андрея Балогу внесли залог в размере 30 млн гривен.
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У Мукачеві...
Правоохоронці...
Стали звиннувачуванні...
По пунктнам....
Насильний перети н кордону...
З отриманням суми зазначенної...
Кримінальні псмішки....
На запитання ..
Що ви бачили...
Далі... деталі...
Люди Орбана...
Торгівля людьми...
Дітьми на органи...
Проскакивают вірші без матюків
браслєта зняли, а НЕвинність теж повернули ?
дєвствєннік ти наш ЗАкарпатський!
😂👍
Андрій з них усіх, абсолютно точно, самий розумний, на порядок щонайменше. Може не такий досвідчений у політичних інтригах, як батько чи дядьки (які були на посадах в області, нардепами), але за рівнем інтелекту і освіченістю точно на першому місці в родині.
Ясна річ, що у Мукачеві достатньо розумних і достойних мерської посади людей і на Балогах світ клином не зійшовся, але якби особисто мені дали на вибір цих тільки чотирьох і сказали, вибери в мери Мукачева когось з них, то на 100% обрав би саме його, а не його батька чи братів батька.
Чи доведеться як завжди тіхонєчка уйти ZEльоним калідором?
Все уважаемые
кротымэры ржать будут как лошади. 3 гектара. Ещё бы написали что он мелочь по трамваям тырил