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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги

балага андрій

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з мера Мукачева Андрія Балоги.

Цю інформацію Суспільному повідомив адвокат Балоги Євген Старцев, інформує Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 серпня. Також суд дозволив виїзд Андрія Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття.

"Було клопотання про зміну обовʼязків, суддя розглянув його під час засідання та задовольнив. Відтепер діючий мер Мукачева має дозвіл виїжджати за межі свого міста до меж Закарпаття. Це повʼязано із виконанням ним службових обовʼязків", — повідомили у пресслужбі ВАКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За мера Мукачева Балогу внесли заставу у розмірі 30 млн грн, - ВАКС

Нагадуємо, міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

26 червня ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.

27 червня за Андрія Балогу внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.

Також читайте: Мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1952) запобіжний захід (485) Балога Андрій (7)


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Топ коментарі
+7
Антикорупційний суд в Україні???? Серйозно?????
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02.09.2024 19:27
+5
ПАрЄшалІ...
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02.09.2024 19:20
+3
Кошице ще в межах його службових повноважень? А Відень?
Чи доведеться як завжди тіхонєчка уйти ZEльоним калідором?
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02.09.2024 19:35
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Щось пішло не так...
У Мукачеві...
Правоохоронці...
Стали звиннувачуванні...

По пунктнам....

Насильний перети н кордону...
З отриманням суми зазначенної...

Кримінальні псмішки....
На запитання ..

Що ви бачили...

Далі... деталі...
Люди Орбана...

Торгівля людьми...
Дітьми на органи...
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02.09.2024 19:19 Відповісти
+++
Проскакивают вірші без матюків
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02.09.2024 20:28 Відповісти
ПАрЄшалІ...
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02.09.2024 19:20 Відповісти
Хлопець майже зубожилів, бо дорогі зараз браслети. Нічого, він своє відіб'є, благо до кордону рукою подати, а практика показує, що жоден мешканець прикордоння з голоду не помер і з простягнутою рукою межі люди не пішов. А Балога не просто вуйко з полонини.
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02.09.2024 19:21 Відповісти
Антикорупційний суд в Україні???? Серйозно?????
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02.09.2024 19:27 Відповісти
"Балога НЕвинний"

браслєта зняли, а НЕвинність теж повернули ?
дєвствєннік ти наш ЗАкарпатський!

😂👍
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02.09.2024 19:29 Відповісти
Через трохи по за кордонах будуть шукати.
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02.09.2024 19:33 Відповісти
там владения Балог. Только вместе с ленными землями
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02.09.2024 20:30 Відповісти
Так то син Балоги? От же у людей талановиті діти.
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02.09.2024 20:54 Відповісти
Даремно Ви . . . Особисто знайомий з усіма трьома братами Балогами (з молодшим навіть вчився на одному курсі) і з сином старшого (Віктора) - Андрієм, про якого зараз йдеться (саме він - мер Мукачева).
Андрій з них усіх, абсолютно точно, самий розумний, на порядок щонайменше. Може не такий досвідчений у політичних інтригах, як батько чи дядьки (які були на посадах в області, нардепами), але за рівнем інтелекту і освіченістю точно на першому місці в родині.
Ясна річ, що у Мукачеві достатньо розумних і достойних мерської посади людей і на Балогах світ клином не зійшовся, але якби особисто мені дали на вибір цих тільки чотирьох і сказали, вибери в мери Мукачева когось з них, то на 100% обрав би саме його, а не його батька чи братів батька.
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02.09.2024 21:36 Відповісти
Кошице ще в межах його службових повноважень? А Відень?
Чи доведеться як завжди тіхонєчка уйти ZEльоним калідором?
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02.09.2024 19:35 Відповісти
Ну слава богу, а то я вже почав хвилюватися, що у нас запрацювало законодавство.
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02.09.2024 19:58 Відповісти
мораль сей басни такова- воруй больше, чтобы было за что откупиться
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02.09.2024 20:18 Відповісти
Що не потребувало доказів-шум пройшов,вийдуть усі. І руки будуть на місці.
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02.09.2024 20:21 Відповісти
Это подставили похлеще чем Татарова.
Все уважаемые кроты мэры ржать будут как лошади. 3 гектара. Ещё бы написали что он мелочь по трамваям тырил
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02.09.2024 20:34 Відповісти
Тут політика. Коля котлета стояв за цією справою. Зараз у Колі своя "справа", і ця стає малоцікавою (не підживлюється).
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03.09.2024 00:50 Відповісти
Невже, отой ющенко, з бабою Вальою на газ-69, ТАК! допомогли братану, уникнути відповідальності???
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02.09.2024 20:51 Відповісти
А з Червінського не знімуть, ні-ні. До речі, 04 вересня о 10:30 має бути засідання у Кропивницькому.
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02.09.2024 23:44 Відповісти
 
 