Антикорупційний суд зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги
Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з мера Мукачева Андрія Балоги.
Цю інформацію Суспільному повідомив адвокат Балоги Євген Старцев, інформує Цензор.НЕТ.
За словами адвоката, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 серпня. Також суд дозволив виїзд Андрія Балоги з міста Мукачево в межах Закарпаття.
"Було клопотання про зміну обовʼязків, суддя розглянув його під час засідання та задовольнив. Відтепер діючий мер Мукачева має дозвіл виїжджати за межі свого міста до меж Закарпаття. Це повʼязано із виконанням ним службових обовʼязків", — повідомили у пресслужбі ВАКС.
Нагадуємо, міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.
25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".
26 червня ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.
27 червня за Андрія Балогу внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.
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У Мукачеві...
Правоохоронці...
Стали звиннувачуванні...
По пунктнам....
Насильний перети н кордону...
З отриманням суми зазначенної...
Кримінальні псмішки....
На запитання ..
Що ви бачили...
Далі... деталі...
Люди Орбана...
Торгівля людьми...
Дітьми на органи...
Проскакивают вірші без матюків
браслєта зняли, а НЕвинність теж повернули ?
дєвствєннік ти наш ЗАкарпатський!
😂👍
Андрій з них усіх, абсолютно точно, самий розумний, на порядок щонайменше. Може не такий досвідчений у політичних інтригах, як батько чи дядьки (які були на посадах в області, нардепами), але за рівнем інтелекту і освіченістю точно на першому місці в родині.
Ясна річ, що у Мукачеві достатньо розумних і достойних мерської посади людей і на Балогах світ клином не зійшовся, але якби особисто мені дали на вибір цих тільки чотирьох і сказали, вибери в мери Мукачева когось з них, то на 100% обрав би саме його, а не його батька чи братів батька.
Чи доведеться як завжди тіхонєчка уйти ZEльоним калідором?
Все уважаемые
кротымэры ржать будут как лошади. 3 гектара. Ещё бы написали что он мелочь по трамваям тырил