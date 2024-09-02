Бегун Цветов завоевал золото Паралимпийских игр-2024, а пловцы Яременко и Вирченко – серебро и бронзу

Копилка сборной Украины на Паралимпиаде в Париже пополнилась еще тремя медалями - золотой, серебряной и бронзовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Украинский бегун Игорь Цветов получил золото в беге на 100 метров в классе T35 (участвуют спортсмены с умеренным поражением ног или незначительными нарушениями движений, координации туловища и рук).

Спортсмен достиг финиша за 11,43 секунды. Он опередил двух россиян, которые выступали в нейтральном статусе. Они завершили за 11,70 секунды и 11,79 секунды соответственно.

Для Цветова это уже вторая золотая медаль - он 2-кратный паралимпийский чемпион Рио-2016 в забегах на 100 и 200 метров.

Две медали пловцов

Украинские пловцы Илья Яременко и Алексей Вирченко стали призерами Паралимпийских игр-2024 в 50-метровке вольным стилем класса S13. Они завоевали серебро и бронзу соответственно.

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