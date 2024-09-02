Бігун Цвєтов здобув золото Паралімпійських ігор-2024, а плавці Яременко та Вірченко – срібло та бронзу
Скарбничка збірної України на Паралімпіаді в Парижі поповнилася ще трьома медалями - золотою, срібною та бронзовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Спорт".
Український бігун Ігор Цвєтов здобув золото у бігу на 100 метрів у класі T35 (беруть участь спортсмени з помірним ураженням ніг, або незначними порушеннями рухів, координації тулуба та рук).
Спортсмен досяг фінішу за 11,43 секунди. Він випередив двох росіян, які виступали у нейтральному статусі. Вони завершили за 11,70 секунди та 11,79 секунди відповідно.
Для Цвєтова це вже друга золота медаль - він 2-разовий паралімпійський чемпіон Ріо-2016 у забігах на 100 та 200 метрів.
Дві медалі плавців
Українські плавці Ілля Яременко та Олексій Вірченко стали призерами Паралімпійських ігор-2024 у 50-метрівці вільним стилем класу S13. Вони здобули срібло та бронзу відповідно.
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