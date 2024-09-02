Плавець Остапченко виборов золото Паралімпіади-2024, а його колега Паламарчук здобув бронзу

Український плавець Денис Остапченко здобув золото на Паралімпіаді-2024, ще один плавець Сергій Паламарчук виборов бронзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Чемпіон.

Українці здобули медалі у фінальному запливі на 50 метрів на спині серед представників класу S3.

Для Остапченка це друга в кар'єрі медаль вищого ґатунку на Паралімпійських іграх і четверта загалом. Вперше паралімпійським чемпіоном 23-річний українець став на 200-метрівці вільним стилем у Токіо-2020.

35-річний Паламарчук вчетверте в кар'єрі став бронзовим призером. 8 років тому він тричі підіймався на третій щабель п'єдесталу пошани в Ріо-2016.

На другому місці у запливі фінішував німець Джосіа Топф.

Напередодні українські плавці Данило Семенихін та Анна Гонтар вибороли дві бронзові медалі на Паралімпіаді-2024.

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