Плавець Остапченко виборов золото Паралімпіади-2024, а його колега Паламарчук здобув бронзу
Український плавець Денис Остапченко здобув золото на Паралімпіаді-2024, ще один плавець Сергій Паламарчук виборов бронзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Чемпіон.
Українці здобули медалі у фінальному запливі на 50 метрів на спині серед представників класу S3.
Для Остапченка це друга в кар'єрі медаль вищого ґатунку на Паралімпійських іграх і четверта загалом. Вперше паралімпійським чемпіоном 23-річний українець став на 200-метрівці вільним стилем у Токіо-2020.
35-річний Паламарчук вчетверте в кар'єрі став бронзовим призером. 8 років тому він тричі підіймався на третій щабель п'єдесталу пошани в Ріо-2016.
На другому місці у запливі фінішував німець Джосіа Топф.
Напередодні українські плавці Данило Семенихін та Анна Гонтар вибороли дві бронзові медалі на Паралімпіаді-2024.
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