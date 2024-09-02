Пловец Остапченко завоевал золото Паралимпиады-2024, его коллега Паламарчук получил бронзу
Украинский пловец Денис Остапченко завоевал золото на Паралимпиаде-2024, еще один пловец Сергей Паламарчук завоевал бронзу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.
Украинцы завоевали медали в финальном заплыве на 50 метров на спине среди представителей класса S3.
Для Остапченко это вторая в карьере медаль высшей пробы на Паралимпийских играх и четвертая в целом. Впервые паралимпийским чемпионом 23-летний украинец стал на 200-метровке вольным стилем в Токио-2020.
35-летний Паламарчук в четвертый раз в карьере стал бронзовым призером. 8 лет назад он трижды поднимался на третью ступень пьедестала почета в Рио-2016.
На втором месте в заплыве финишировал немец Джосиа Топф.
Накануне украинские пловцы Даниил Семенихин и Анна Гонтарь завоевали две бронзовые медали на Паралимпиаде-2024.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль