РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11643 посетителя онлайн
Новости
928 3

Пловец Остапченко завоевал золото Паралимпиады-2024, его коллега Паламарчук получил бронзу

Денис Остапченко

Украинский пловец Денис Остапченко завоевал золото на Паралимпиаде-2024, еще один пловец Сергей Паламарчук завоевал бронзу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

Украинцы завоевали медали в финальном заплыве на 50 метров на спине среди представителей класса S3.

Для Остапченко это вторая в карьере медаль высшей пробы на Паралимпийских играх и четвертая в целом. Впервые паралимпийским чемпионом 23-летний украинец стал на 200-метровке вольным стилем в Токио-2020.

35-летний Паламарчук в четвертый раз в карьере стал бронзовым призером. 8 лет назад он трижды поднимался на третью ступень пьедестала почета в Рио-2016.

На втором месте в заплыве финишировал немец Джосиа Топф.

Накануне украинские пловцы Даниил Семенихин и Анна Гонтарь завоевали две бронзовые медали на Паралимпиаде-2024.

Читайте также: Украина завоевала еще две медали на Паралимпиаде-2024, золотую и бронзовую

Автор: 

Паралимпиада (269) плавание (107) спорт (2426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДЕНЬ ТОМУ З 20-го піднялися на 13-те, здається- далі вверх! молодці-герої!
показать весь комментарий
02.09.2024 19:40 Ответить
Молодці!!! Вітаємо! Радіємо!
показать весь комментарий
02.09.2024 20:27 Ответить
Герої 💙💛 !!!
показать весь комментарий
02.09.2024 20:51 Ответить
 
 