Пловец Остапченко завоевал золото Паралимпиады-2024, его коллега Паламарчук получил бронзу

Украинский пловец Денис Остапченко завоевал золото на Паралимпиаде-2024, еще один пловец Сергей Паламарчук завоевал бронзу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

Украинцы завоевали медали в финальном заплыве на 50 метров на спине среди представителей класса S3.

Для Остапченко это вторая в карьере медаль высшей пробы на Паралимпийских играх и четвертая в целом. Впервые паралимпийским чемпионом 23-летний украинец стал на 200-метровке вольным стилем в Токио-2020.

35-летний Паламарчук в четвертый раз в карьере стал бронзовым призером. 8 лет назад он трижды поднимался на третью ступень пьедестала почета в Рио-2016.

На втором месте в заплыве финишировал немец Джосиа Топф.

Накануне украинские пловцы Даниил Семенихин и Анна Гонтарь завоевали две бронзовые медали на Паралимпиаде-2024.

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