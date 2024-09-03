Украинские паралимпийцы завоевали еще 8 медалей. Еще две бронзы завоевали легкоатлеты Литвиненко и Овсий

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2 сентября украинские спортсмены завоевали восемь наград на Паралимпиаде-2024. В конце дня еще две бронзы получили легкоатлеты Александр Литвиненко и Зоя Овсий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

Овсий завоевала бронзовую награду в метании диска в классе F51 на Паралимпийских играх-2024, которые проходят в Париже. Для 30-летней днепрянки эта медаль стала пятой в карьере на Паралимпиаде.

Лучшей попыткой украинки стал бросок на 14,17 метра, что является рекродом Овсий в сезоне. Победу одержала бразильская спортсменка Элизабет Родригес, которая установила Паралимпийский рекорд - 17,37 метра. Второй стала японка Кейко Онидани.

А Александр Литвиненко стал бронзовым призером в прыжках в длину в классе Т36.

В лучшей попытке Литвиненко прыгнул на 5,76 метра и выиграл бронзовую награду. Это его первая паралимпийская медаль в карьере.

Таким образом у сборной Украины уже 35 медалей на Паралимпиаде-2024: 5 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых.

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