Українські паралімпійці здобули 8 медалей за сьогодні. Ще дві бронзи вибороли легкоатлети Литвиненко та Овсій

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

2 вересня українські спортсмени здобули вісім нагород на Паралімпіаді-2024. Наприкінці дня ще дві бронзи здобули легкоатлети Олександр Литвиненко та Зоя Овсій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Чемпіон.

Овсій виборола бронзову нагороду в метані диска в класі F51 на Паралімпійських іграх-2024, що тривають у Парижі. Для 30-річної дніпрянки ця медаль стала п'ятою в кар'єрі на Паралімпіаді.

Найкращою спробою українки став кидок на 14,17 метра, що є рекродом Овсій у сезоні. Перемогу здобула бразильська спортсменка Елізабет Родрігес, яка встановила Паралімпійський рекорд — 17,37 метра. Другою стала японка Кейко Онідані.

А Олександр Литвиненко став бронзовим призером у стрибках у довжину у класі Т36.

У найкращій спробі Литвиненко стрибнув на 5.76 метра й виграв бронзову нагороду. Це його перша паралімпійська медаль у кар'єрі.

Таким чином в збірної України уже 35 медалей на Паралімпіаді-2024: 5 золотих, 12 срібних та 18 бронзових.

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