В Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Пострадал мужчина - полиция

2 сентября около 19:10 в милицию поступила информация о стрельбе в одном из ЖК в Голосеевском районе Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Правоохранители установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками возникла драка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

"В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения, получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали стрелка. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

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