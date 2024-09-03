В Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Пострадал мужчина - полиция
2 сентября около 19:10 в милицию поступила информация о стрельбе в одном из ЖК в Голосеевском районе Киева.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Правоохранители установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками возникла драка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.
"В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения, получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали стрелка. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
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1975 року народження, 49 років а поліз у бійку..... невже розуму не нажив щоб домовитись без бійки, чи іньший напав то оборонявся? Як ті дикуни.....
Чисельні контролюючі будівницто корупціонери не помічають і Кличко - теж! Боксьора - на мило!
То люди вже дуріють від війни..
Існує ДАБІ! Всі пред'яви до них. Включно, вся Україна.
Без них - дозвіли навіть мер Києва дати не може. Будувати в Києві.
Приватна територія в мене,бо приватний будинок.