РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11336 посетителей онлайн
Новости
6 862 30

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Пострадал мужчина - полиция

Стрілянина в Києві 2 вересня (фото ілюстративне)

2 сентября около 19:10 в милицию поступила информация о стрельбе в одном из ЖК в Голосеевском районе Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Правоохранители установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками возникла драка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

"В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения, получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали стрелка. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луцке неизвестный мужчина стрелял в военных, которые несли службу на посту: его ищут

Автор: 

Киев (25502) стрельба (3251)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
татаров чеченця підстрелив
показать весь комментарий
03.09.2024 02:04
+6
Деякі мешканці будинків самовольно визнначають, що якісь паркомісця належать їм особисто і відстоюють це незаконне посягання незаконими методами. Знаю випадки, що й шинни ріжуть і тд. Повна неадекватнність.
показать весь комментарий
03.09.2024 03:47
+5
*********** це дії заброньованих ухилянтів мусорів які не приїжджають на такі виклики... Люди мають право на самозахист особливо коли мусора це суки дєрьмаків
показать весь комментарий
03.09.2024 02:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
татаров чеченця підстрелив
показать весь комментарий
03.09.2024 02:04 Ответить
*********** це дії заброньованих ухилянтів мусорів які не приїжджають на такі виклики... Люди мають право на самозахист особливо коли мусора це суки дєрьмаків
показать весь комментарий
03.09.2024 02:10 Ответить
Що з їми не так? Відсутність виховання чи врождене?
1975 року народження, 49 років а поліз у бійку..... невже розуму не нажив щоб домовитись без бійки, чи іньший напав то оборонявся? Як ті дикуни.....
показать весь комментарий
03.09.2024 02:11 Ответить
мабуть етнічний кацап...
показать весь комментарий
03.09.2024 02:13 Ответить
Один в іншого анексував територію. Той вирішив відстоювати "свою" землю )) історія стара як світ ) тому війни ніколи не закінчаться
показать весь комментарий
03.09.2024 02:19 Ответить
Деякі мешканці будинків самовольно визнначають, що якісь паркомісця належать їм особисто і відстоюють це незаконне посягання незаконими методами. Знаю випадки, що й шинни ріжуть і тд. Повна неадекватнність.
показать весь комментарий
03.09.2024 03:47 Ответить
Злобудовники будують ЖК, а достатню кількість паркомісць та ін. інфраструктуру не будують, а люди потім ********* за парковки.
Чисельні контролюючі будівницто корупціонери не помічають і Кличко - теж! Боксьора - на мило!
показать весь комментарий
03.09.2024 03:05 Ответить
Тебе на пральний порошок
показать весь комментарий
03.09.2024 04:49 Ответить
Ви перегрілись?? До чого тут Кличко?? До забудовників питань немає? Зазвичай, вони квартири продають з паркомісцями.
показать весь комментарий
03.09.2024 06:39 Ответить
Парковки дорогі,особливо підземні.І не факт що у всіх ЖК їх зараз достатньо.Бо там автомобіль має більше шансів зберегтись під час повітряних атак.
показать весь комментарий
03.09.2024 07:48 Ответить
В Києві проблеми з парковками, тому ЖК й будують відразу з підземними, причому вже давненько. Кума надцять років тому купила хату, то відразу з підземним паркомісцем. А у дворі - то типу гостьова парковка. Або будують поряд багаторівневий паркінг біля ЖК - теж таке є..

То люди вже дуріють від війни..
показать весь комментарий
03.09.2024 08:00 Ответить
Ввін почитав бойові мемуари Татарова, проникся натхненням, хильнув чарку, та вирішив "підстрелити чеченця"
показать весь комментарий
03.09.2024 08:03 Ответить
Пане, та Ви письменник-фантаст))
показать весь комментарий
03.09.2024 12:47 Ответить
Можливо) Колись навіть мемуари писав про війну, потім закинув це діло ((
показать весь комментарий
03.09.2024 13:53 Ответить
То може знову? Про цю війну? Без фантастики?
показать весь комментарий
03.09.2024 14:39 Ответить
У цій війні (з 2022-го року) я участі не приймав. А та війна - це вже справи давно минулих років. Да і кому воно треба?
показать весь комментарий
03.09.2024 14:50 Ответить
Було б цікаво..чесно..
показать весь комментарий
03.09.2024 15:09 Ответить
Елітні в основному.А ті що подешевше,дуже рідко
показать весь комментарий
03.09.2024 13:51 Ответить
Та ні..звичайні й по ціні - середні. Тим більш, дешевше взяти квартиру+паркомісце в новобудові, ніж на вторичному
показать весь комментарий
03.09.2024 13:55 Ответить
Питання до контолюючих, хто дає дозвіл на будівництво з недостачею парковок, а також, до тихт, хто закриває на це очі у т.ч. КМДА та мер міста Кличко,
показать весь комментарий
03.09.2024 11:39 Ответить
А ні..до Кличка тут питань немає. Чому, як що що - то Кличко? Ви проектно-будівельні бачили? Хто затверджував? Члени комісії? В Україні будівельна земафія безсмертна. І Кличко нідочого.

Існує ДАБІ! Всі пред'яви до них. Включно, вся Україна.

Без них - дозвіли навіть мер Києва дати не може. Будувати в Києві.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:54 Ответить
А ви закони бачили, повноваження КМДА та міського голови? - Так подивіться!
показать весь комментарий
03.09.2024 20:47 Ответить
А ви в курсі, хто дозволи видає? То подивіться!
показать весь комментарий
03.09.2024 20:58 Ответить
Ви хочете сказати, що КМДА та меру, повилазило?
показать весь комментарий
03.09.2024 21:08 Ответить
Якщо чоловік не з ОПи, то постраждалих поки що. не було. Спостерігаємо.
показать весь комментарий
03.09.2024 03:42 Ответить
Війни їм мало.
показать весь комментарий
03.09.2024 05:09 Ответить
Не знаю.Мені одного разу треба було з магазину одну громіздку річ забрати,завантажити із службового входу,а там місцеві проїзд закрили своїми коритами,звернувся ввічливо,але у відповідь така лайка і наїзди...ніби це їхня приватна територія...
Приватна територія в мене,бо приватний будинок.
показать весь комментарий
03.09.2024 06:25 Ответить
Це історія ,яку спровокували самі менти. Поясню. Ці пухкалки, "резиностріл" ,за хабарі, пороздавали кому попало, аби лиш заплатив 500 баксів. Тому що, за їх же інструкцією, мають право на таку зброю цілком "добропорядні "люди ,як от журналісти ,працівники правоохоронних органів і т.п. Без цієї пухкалки вони б надавали один одному тумаків і особливо ніхто б і не знав. Впевнений ,що таких інциндентів в Києві десятки щоденно, але якщо без якихось пострілів та поножовщини ,то і не цікаво це нікому.
показать весь комментарий
03.09.2024 08:12 Ответить
 
 