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Новини
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У Голосіївському районі Києва відбулась стрілянина. Постраждав чоловік, - поліція

Стрілянина в Києві 2 вересня (фото ілюстративне)

2 вересня близько 19:10 до правоохоронців надійшла інформація про стрілянину в одному з ЖК у Голосіївському районі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що  між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. 

"Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження, отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали стрілка. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. 

Читайте: У Луцьку невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту: його шукають

Автор: 

Київ (19445) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+13
татаров чеченця підстрелив
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03.09.2024 02:04
+6
Деякі мешканці будинків самовольно визнначають, що якісь паркомісця належать їм особисто і відстоюють це незаконне посягання незаконими методами. Знаю випадки, що й шинни ріжуть і тд. Повна неадекватнність.
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03.09.2024 03:47
+5
*********** це дії заброньованих ухилянтів мусорів які не приїжджають на такі виклики... Люди мають право на самозахист особливо коли мусора це суки дєрьмаків
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03.09.2024 02:10
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татаров чеченця підстрелив
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03.09.2024 02:04 Відповісти
*********** це дії заброньованих ухилянтів мусорів які не приїжджають на такі виклики... Люди мають право на самозахист особливо коли мусора це суки дєрьмаків
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03.09.2024 02:10 Відповісти
Що з їми не так? Відсутність виховання чи врождене?
1975 року народження, 49 років а поліз у бійку..... невже розуму не нажив щоб домовитись без бійки, чи іньший напав то оборонявся? Як ті дикуни.....
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03.09.2024 02:11 Відповісти
мабуть етнічний кацап...
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03.09.2024 02:13 Відповісти
Один в іншого анексував територію. Той вирішив відстоювати "свою" землю )) історія стара як світ ) тому війни ніколи не закінчаться
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03.09.2024 02:19 Відповісти
Деякі мешканці будинків самовольно визнначають, що якісь паркомісця належать їм особисто і відстоюють це незаконне посягання незаконими методами. Знаю випадки, що й шинни ріжуть і тд. Повна неадекватнність.
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03.09.2024 03:47 Відповісти
Злобудовники будують ЖК, а достатню кількість паркомісць та ін. інфраструктуру не будують, а люди потім ********* за парковки.
Чисельні контролюючі будівницто корупціонери не помічають і Кличко - теж! Боксьора - на мило!
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03.09.2024 03:05 Відповісти
Тебе на пральний порошок
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03.09.2024 04:49 Відповісти
Ви перегрілись?? До чого тут Кличко?? До забудовників питань немає? Зазвичай, вони квартири продають з паркомісцями.
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03.09.2024 06:39 Відповісти
Парковки дорогі,особливо підземні.І не факт що у всіх ЖК їх зараз достатньо.Бо там автомобіль має більше шансів зберегтись під час повітряних атак.
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03.09.2024 07:48 Відповісти
В Києві проблеми з парковками, тому ЖК й будують відразу з підземними, причому вже давненько. Кума надцять років тому купила хату, то відразу з підземним паркомісцем. А у дворі - то типу гостьова парковка. Або будують поряд багаторівневий паркінг біля ЖК - теж таке є..

То люди вже дуріють від війни..
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03.09.2024 08:00 Відповісти
Ввін почитав бойові мемуари Татарова, проникся натхненням, хильнув чарку, та вирішив "підстрелити чеченця"
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03.09.2024 08:03 Відповісти
Пане, та Ви письменник-фантаст))
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03.09.2024 12:47 Відповісти
Можливо) Колись навіть мемуари писав про війну, потім закинув це діло ((
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03.09.2024 13:53 Відповісти
То може знову? Про цю війну? Без фантастики?
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03.09.2024 14:39 Відповісти
У цій війні (з 2022-го року) я участі не приймав. А та війна - це вже справи давно минулих років. Да і кому воно треба?
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03.09.2024 14:50 Відповісти
Було б цікаво..чесно..
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03.09.2024 15:09 Відповісти
Елітні в основному.А ті що подешевше,дуже рідко
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03.09.2024 13:51 Відповісти
Та ні..звичайні й по ціні - середні. Тим більш, дешевше взяти квартиру+паркомісце в новобудові, ніж на вторичному
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03.09.2024 13:55 Відповісти
Питання до контолюючих, хто дає дозвіл на будівництво з недостачею парковок, а також, до тихт, хто закриває на це очі у т.ч. КМДА та мер міста Кличко,
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03.09.2024 11:39 Відповісти
А ні..до Кличка тут питань немає. Чому, як що що - то Кличко? Ви проектно-будівельні бачили? Хто затверджував? Члени комісії? В Україні будівельна земафія безсмертна. І Кличко нідочого.

Існує ДАБІ! Всі пред'яви до них. Включно, вся Україна.

Без них - дозвіли навіть мер Києва дати не може. Будувати в Києві.
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03.09.2024 12:54 Відповісти
А ви закони бачили, повноваження КМДА та міського голови? - Так подивіться!
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03.09.2024 20:47 Відповісти
А ви в курсі, хто дозволи видає? То подивіться!
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03.09.2024 20:58 Відповісти
Ви хочете сказати, що КМДА та меру, повилазило?
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03.09.2024 21:08 Відповісти
Якщо чоловік не з ОПи, то постраждалих поки що. не було. Спостерігаємо.
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03.09.2024 03:42 Відповісти
Війни їм мало.
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03.09.2024 05:09 Відповісти
Не знаю.Мені одного разу треба було з магазину одну громіздку річ забрати,завантажити із службового входу,а там місцеві проїзд закрили своїми коритами,звернувся ввічливо,але у відповідь така лайка і наїзди...ніби це їхня приватна територія...
Приватна територія в мене,бо приватний будинок.
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03.09.2024 06:25 Відповісти
Це історія ,яку спровокували самі менти. Поясню. Ці пухкалки, "резиностріл" ,за хабарі, пороздавали кому попало, аби лиш заплатив 500 баксів. Тому що, за їх же інструкцією, мають право на таку зброю цілком "добропорядні "люди ,як от журналісти ,працівники правоохоронних органів і т.п. Без цієї пухкалки вони б надавали один одному тумаків і особливо ніхто б і не знав. Впевнений ,що таких інциндентів в Києві десятки щоденно, але якщо без якихось пострілів та поножовщини ,то і не цікаво це нікому.
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03.09.2024 08:12 Відповісти
 
 