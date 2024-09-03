У Голосіївському районі Києва відбулась стрілянина. Постраждав чоловік, - поліція

2 вересня близько 19:10 до правоохоронців надійшла інформація про стрілянину в одному з ЖК у Голосіївському районі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента.

"Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження, отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали стрілка. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

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