У Голосіївському районі Києва відбулась стрілянина. Постраждав чоловік, - поліція
2 вересня близько 19:10 до правоохоронців надійшла інформація про стрілянину в одному з ЖК у Голосіївському районі Києва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента.
"Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження, отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали стрілка. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
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1975 року народження, 49 років а поліз у бійку..... невже розуму не нажив щоб домовитись без бійки, чи іньший напав то оборонявся? Як ті дикуни.....
Чисельні контролюючі будівницто корупціонери не помічають і Кличко - теж! Боксьора - на мило!
То люди вже дуріють від війни..
Існує ДАБІ! Всі пред'яви до них. Включно, вся Україна.
Без них - дозвіли навіть мер Києва дати не може. Будувати в Києві.
Приватна територія в мене,бо приватний будинок.