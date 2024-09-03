Ночью враг атаковал Конотоп, без пострадавших

Около 2 часов ночи 3 сентября стало известно, что по Конотопу российские захватчики нанесли удар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"По Конотопу нанесен удар! Предварительно без жертв. Детали позже", - говорится в заметке.

Далее мэр сообщил алгоритм действий для тех, чье имущество пострадало в результате вражеского удара.

По данным местных СМИ, рядом с местом ракетного удара в домах и автомобилях выбиты окна.

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