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Вночі ворог атакував Конотоп, без постраждалих

Конотоп

Близько 2 години ночі 3 вересня стало відомо, що по Конотопу російські загарбники завдали удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін

"По Конотопу завдавано удару! Попередньо без жертв. Деталі згодом", - йдеться в дописі.

Далі мер повідомив алгоритм дій для тих, чиє майно постраждало внаслідок ворожого удару.

За даними місцевих ЗМІ, поряд з місцем ракетного удару у будинках та автомобілях вибиті вікна.

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Автор: 

Конотоп (108) обстріл (28378)


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Зараз Конотопська відьма ворога знищіть
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03.09.2024 11:58 Відповісти
 
 