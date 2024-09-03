Вночі ворог атакував Конотоп, без постраждалих
Близько 2 години ночі 3 вересня стало відомо, що по Конотопу російські загарбники завдали удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін
"По Конотопу завдавано удару! Попередньо без жертв. Деталі згодом", - йдеться в дописі.
Далі мер повідомив алгоритм дій для тих, чиє майно постраждало внаслідок ворожого удару.
За даними місцевих ЗМІ, поряд з місцем ракетного удару у будинках та автомобілях вибиті вікна.
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Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар03.09.2024 11:58 Відповісти Мені подобається 0
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