Вночі ворог атакував Конотоп, без постраждалих

Близько 2 години ночі 3 вересня стало відомо, що по Конотопу російські загарбники завдали удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін

"По Конотопу завдавано удару! Попередньо без жертв. Деталі згодом", - йдеться в дописі.

Далі мер повідомив алгоритм дій для тих, чиє майно постраждало внаслідок ворожого удару.

За даними місцевих ЗМІ, поряд з місцем ракетного удару у будинках та автомобілях вибиті вікна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конотопському районі на Сумщині "шахед" влучив у енергооб’єкт