В Одессе раздался взрыв
В Одессе прогремел взрыв.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Одесской области. В регионе объявили воздушную тревогу.
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Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий03.09.2024 09:55 Ответить Мне нравится 2
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