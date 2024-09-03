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Новости Война
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В Одессе раздался взрыв

В Одесі пролунав вибух

В Одессе прогремел взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Одесской области. В регионе объявили воздушную тревогу.

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Автор: 

взрыв (6733) Одесса (7877)


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Це збили дрон-розвідник. Пройшло з того 14 хвилин час і реакції від рашистів не має!
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03.09.2024 09:55 Ответить
 
 