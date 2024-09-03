В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для Одещини. В регіоні оголосили повітряну тривогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виталий Танчик #518988
показати весь коментар03.09.2024 09:55 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль