В Одесі пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для Одещини. В регіоні оголосили повітряну тривогу.

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