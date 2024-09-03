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В Одесі пролунав вибух

В Одесі пролунав вибух

В Одесі пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для Одещини. В регіоні оголосили повітряну тривогу.

Читайте: У Полтаві пролунали вибухи: росіяни завдали удару

Автор: 

вибух (4445) Одеса (5449)


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Це збили дрон-розвідник. Пройшло з того 14 хвилин час і реакції від рашистів не має!
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03.09.2024 09:55 Відповісти
 
 