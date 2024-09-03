Россияне ударили по жилому дому на Херсонщине: Погиб мужчина, ранена женщина
Российские войска нанесли удар по жилому дому в Садовом на Херсонщине.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"В собственном доме травмы, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина", - отметил глава области.
Также в результате обстрела пострадала 62-летняя женщина. У нее - взрывная травма, осколочное ранение предплечья и бедра. Пострадавшую доставили в больницу.
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