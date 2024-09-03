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Новости Война
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Россияне ударили по жилому дому на Херсонщине: Погиб мужчина, ранена женщина

РФ обстріляла Садове на Херсонщині: Загинув чоловік, поранено жінку

Российские войска нанесли удар по жилому дому в Садовом на Херсонщине.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"В собственном доме травмы, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина", - отметил глава области.

Также в результате обстрела пострадала 62-летняя женщина. У нее - взрывная травма, осколочное ранение предплечья и бедра. Пострадавшую доставили в больницу.

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Автор: 

обстрел (27057) Херсонская область (4745)


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