Росіяни вдарили по житловому будинку на Херсонщині: Загинув чоловік, поранено жінку

Російські війська завдали удару по житловому будинку в Садовому на Херсонщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"У власній оселі травми, несумісні з життям, дістав 67-річний чоловік", - зазначив очільник області.

Також внаслідок обстрілу постраждала 62-річна жінка. У неї – вибухова травма, уламкове поранення передпліччя та стегна. Потерпілу доставили до лікарні.

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