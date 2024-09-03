Росіяни вдарили по житловому будинку на Херсонщині: Загинув чоловік, поранено жінку
Російські війська завдали удару по житловому будинку в Садовому на Херсонщині.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"У власній оселі травми, несумісні з життям, дістав 67-річний чоловік", - зазначив очільник області.
Також внаслідок обстрілу постраждала 62-річна жінка. У неї – вибухова травма, уламкове поранення передпліччя та стегна. Потерпілу доставили до лікарні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль