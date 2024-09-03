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Окупанти вдарили по Кізомису на Херсонщині, вбили чоловіка

Росіяни скинули вибухівку на передмістя Херсону

Зранку 3 вересня російські загарбники обстріли село Кізомис Херсонської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Сьогодні зранку окупанти атакували з дрона 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді.

На жаль, через ворожу атаку він дістав поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28378) Херсонська область (5731)


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