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Оккупанты ударили по Кизомису на Херсонщине, убили мужчину

Росіяни скинули вибухівку на передмістя Херсону

Утром 3 сентября российские захватчики обстреляли село Кизомыс Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

"Сегодня утром оккупанты атаковали с дрона 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

К сожалению, из-за вражеской атаки он получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Также читайте: Сутки на Херсонщине: оккупанты били по 13 населенным пунктам, 2 человека получили ранения

Автор: 

обстрел (27057) Херсонская область (4745)


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