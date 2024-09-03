Оккупанты ударили по Кизомису на Херсонщине, убили мужчину

Утром 3 сентября российские захватчики обстреляли село Кизомыс Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

"Сегодня утром оккупанты атаковали с дрона 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

К сожалению, из-за вражеской атаки он получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

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