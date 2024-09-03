Раненая в Запорожье девочка в тяжелом состоянии, - врачи

Раненная в результате ракетного удара РФ по Запорожью девочка сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в медицинском учреждении, где сейчас находится ребенок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии - геморрагический шок, травматический шок, переохлаждение. Сразу ребенок был госпитализирован в отделение интенсивной терапии и начаты противошоковые меры. Состояние ребенка стабилизировано и мы планируем в ближайшие минуты взять ребенка в операционную для извлечения обломков и стабилизации скелетной травмы", - сообщил медицинский директор Запорожской областной клинической детской больницы Вячеслав Ткаченко.

Сколько ребенку понадобится времени для восстановления в больнице не прогнозируют, лишь отмечают, что это будет достаточно длительный процесс.

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Ранее, Запорожская ОГА сообщала, что пострадавшая в результате ракетного удара 12-летняя девочка имеет переломы конечностей, ранения и ожоги. Ее отец, который тоже пострадал от обстрела со стороны войск РФ, в состоянии средней тяжести, госпитализирован с переломом грудной клетки и осколочными ранениями.