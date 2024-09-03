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Поранена у Запоріжжі дівчинка у тяжкому стані, - лікарі

Запоріжжя

Поранена внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю дівчинка нині перебуває у важкому стані. 

Про це повідомили у медичному закладі, де нині перебуває дитина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Дитина надійшла у край тяжкому стані - геморагічний шок, травматичний шок, переохолодження. Відразу дитину було шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії і розпочато протишокові заходи. Стан дитини стабілізований і ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для вилучення уламків і стабілізації скелетної травми", - повідомив медичний директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні В’ячеслав Ткаченко.

Скільки дитині знадобиться часу для відновлення у лікарні не прогнозують, лише зазначають, що це буде достатньо тривалий процес.

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Раніше, Запорізька ОВА повідомляла, що постраждала внаслідок ракетного удару 12-річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення та опіки. Її батько, що теж постраждав від обстрілу з боку військ РФ, в стані середньої тяжкості, шпиталізований з переломом грудної клітини та осколковими пораненнями.

Автор: 

діти (5063) Запоріжжя (2263) обстріл (28378)


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Живи, бо твоє життя сьогодні захищають найкращі. Живи,будь ласка.
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03.09.2024 12:24 Відповісти
Десь там, уже в дорозі, їДУТЬ на ШАТЛАХ, для надання незламної допомоги у палатках ДСНС, оті дивні особи від Шмигаля стефанішина і верещучка! Єрмак, про це ще незнає….
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03.09.2024 12:35 Відповісти
Боже, поможи.
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03.09.2024 14:32 Відповісти
 
 