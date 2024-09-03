Поранена у Запоріжжі дівчинка у тяжкому стані, - лікарі
Поранена внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю дівчинка нині перебуває у важкому стані.
Про це повідомили у медичному закладі, де нині перебуває дитина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Дитина надійшла у край тяжкому стані - геморагічний шок, травматичний шок, переохолодження. Відразу дитину було шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії і розпочато протишокові заходи. Стан дитини стабілізований і ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для вилучення уламків і стабілізації скелетної травми", - повідомив медичний директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні В’ячеслав Ткаченко.
Скільки дитині знадобиться часу для відновлення у лікарні не прогнозують, лише зазначають, що це буде достатньо тривалий процес.
Раніше, Запорізька ОВА повідомляла, що постраждала внаслідок ракетного удару 12-річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення та опіки. Її батько, що теж постраждав від обстрілу з боку військ РФ, в стані середньої тяжкості, шпиталізований з переломом грудної клітини та осколковими пораненнями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль