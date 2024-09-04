Два человека пострадали в результате вечерних обстрелов Херсонщины

В результате российских обстрелов Херсонщины вечером 3 сентября, пострадали 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Так в Станиславе, под вражеский удар попала 63-летняя женщина. Она получила осколочное ранение бедра, черепно-мозговую травму и контузию.

"Скорая" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.

А уже около десяти часов вечера оккупанты покрыли огнем Берислав.

"Из-за обстрела пострадал 57-летний местный житель. У мужчины - черепно-мозговая травма, контузия и ранение плеча. Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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