В результате вражеского удара по жилому дому в Велетенском погиб мужчина
Россияне ударили из дрона по жилому дому в Велетенском на Херсонщине, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне атаковали с дрона жилой дом в Велетенском.
Из-за сброса взрывчатки с БпЛА смертельные ранения получил местный житель 1973 года рождения. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.
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