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В результате вражеского удара по жилому дому в Велетенском погиб мужчина

Дрон з вибухівкою

Россияне ударили из дрона по жилому дому в Велетенском на Херсонщине, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне атаковали с дрона жилой дом в Велетенском.

Из-за сброса взрывчатки с БпЛА смертельные ранения получил местный житель 1973 года рождения. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.

Читайте: Россияне ударили по жилому дому на Херсонщине: Погиб мужчина, ранена женщина

Автор: 

обстрел (27057) Херсонская область (4745)


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