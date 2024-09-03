В результате вражеского удара по жилому дому в Велетенском погиб мужчина

Россияне ударили из дрона по жилому дому в Велетенском на Херсонщине, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне атаковали с дрона жилой дом в Велетенском.



Из-за сброса взрывчатки с БпЛА смертельные ранения получил местный житель 1973 года рождения. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.

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