Унаслідок ворожого удару по житловому будинку у Велетенському загинув чоловік

Росіяни вдарили з дрона по житловому будинку у Велетенському на Херсонщині, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни атакували з дрона житловий будинок у Велетенському.



Через скидання вибухівки з БпЛА смертельні поранення дістав місцевий житель 1973 року народження. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав він.

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