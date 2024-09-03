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Унаслідок ворожого удару по житловому будинку у Велетенському загинув чоловік

Дрон з вибухівкою

Росіяни вдарили з дрона по житловому будинку у Велетенському на Херсонщині, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни атакували з дрона житловий будинок у Велетенському.

Через скидання вибухівки з БпЛА смертельні поранення дістав місцевий житель 1973 року народження. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав він.

Читайте: Росіяни вдарили по житловому будинку на Херсонщині: Загинув чоловік, поранено жінку

Автор: 

обстріл (28378) Херсонська область (5731)


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