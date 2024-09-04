Двоє людей постраждали внаслідок вечірніх обстрілів Херсонщини

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини ввечері 3 вересня, постраждало 2 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Так у Станіславі, під ворожий удар потрапила 63-річна жінка. Вона дістала уламкове поранення стегна, черепно-мозкову травму та контузію.

"Швидка" доставила потерпілу до лікарні для надання меддопомоги.

А вже близько десятої години вечора окупанти вкрили вогнем Берислав.

"Через обстріл постраждав 57-річний місцевий житель. У чоловіка - черепно-мозкова травма, контузія та поранення плеча. Нині медики надають потерпілому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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