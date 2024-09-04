РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6523 посетителя онлайн
Новости Война
317 0

Сутки на Херсонщине: В результате обстрелов РФ 3 человека погибли, 5 ранены

Наслідки обстрілів Херсонщини

В результате российских обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки погибли 3 человека, а 5 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Под ударами рашистов оказались: Антоновка, Садовое, Кизомыс, Станислав, Понятовка, Велетенское, Берислав, Вировка, Тягинка, Бургунка, Саблуковка, Томарино, Новоберислав, Гавриловка, Карьерное и город Херсон.

Также оккупанты попали в учреждения культуры, башни сотовой связи и завод; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 11 частных домов. Также повреждены складские помещения, гаражи и частные автомобили.

Также читайте: Оккупанты ударили по Кизомису на Херсонщине, убили мужчину

Автор: 

обстрел (27071) Херсонская область (4745)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 