Сутки на Херсонщине: В результате обстрелов РФ 3 человека погибли, 5 ранены
В результате российских обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки погибли 3 человека, а 5 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Под ударами рашистов оказались: Антоновка, Садовое, Кизомыс, Станислав, Понятовка, Велетенское, Берислав, Вировка, Тягинка, Бургунка, Саблуковка, Томарино, Новоберислав, Гавриловка, Карьерное и город Херсон.
Также оккупанты попали в учреждения культуры, башни сотовой связи и завод; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 11 частных домов. Также повреждены складские помещения, гаражи и частные автомобили.
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