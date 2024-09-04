Сутки на Херсонщине: В результате обстрелов РФ 3 человека погибли, 5 ранены

В результате российских обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки погибли 3 человека, а 5 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Под ударами рашистов оказались: Антоновка, Садовое, Кизомыс, Станислав, Понятовка, Велетенское, Берислав, Вировка, Тягинка, Бургунка, Саблуковка, Томарино, Новоберислав, Гавриловка, Карьерное и город Херсон.

Также оккупанты попали в учреждения культуры, башни сотовой связи и завод; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 11 частных домов. Также повреждены складские помещения, гаражи и частные автомобили.

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