Доба на Херсонщині: Внаслідок обстрілів РФ 3 особи загинули, 5 поранено

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини минулої доби загинули 3 особи, а 5 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Під ударами рашистів опинилися: Антонівка, Садове, Кізомис, Станіслав, Понятівка, Велетенське, Берислав, Вірівка, Тягинка, Бургунка, Саблуківка, Томарине, Новоберислав, Гаврилівка, Кар'єрне та місто Херсон.

Також окупанти поцілили в заклади культури, вежі стільникового зв'язку та завод; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також пошкоджено складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі.

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