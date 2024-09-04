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Новости Война
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Зафиксирован взлет двух бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы

літак,ту22м

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Взлет 2 бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья". Курс - южный", - говорится в сообщении.

Справочно

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, входит в состав дальней авиации ВКС России. Используются врагом для ударов по Украине крылатыми ракетами Х-22.

Также читайте: Враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы

Автор: 

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Щоб ото они один в одно і вї@ались
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04.09.2024 23:39 Ответить
Потрібно знищувати як аеродроми, так і виробничі бази ракет, місцезнаходження яких добре відомі українцям ще з часів союзу.

Виробник «Іскандер» - Державне виробниче об'єднання «Воткінський завод» - ракети.
Виробниче об'єднання Барикади (Волгоград) - наземне обладнання.
KBM (Коломна) - розробник системи.
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04.09.2024 23:57 Ответить
Військовий науково-дослідний центр у Бійську. Завод названий російськими джерелами як Федеральний науково-виробничий центр на Алтаї.
Hалежить російському космічному агентству "Роскосмос". Виробляє, серед іншого, **********, твердопаливні заряди для ракетних двигунів та вибухові речовини.
Ці об'єкти мають вирішальне значення для можливостей Росії з виробництва ракет.
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05.09.2024 00:10 Ответить
ми поки що не маємо такої зброї, щоби ефктивно щось вразити на теріторії Воткінського заводу (1400 км від Харкова). Про ФНВЦ "Алтай" взагалі не кажу - якщо облітати Казахстан, то це 3400 км.
До Волгограда долетіти якимось "бобром" можно (від Краматорська 500 км), але ефект сумнівний.
Щодо КБМ, то до нього минулої зими якійсь іграшковий БПЛА долітав, і вибив вікно. Дістатись туди чимось тихохідним і гучним досить важко - там від Коломни до ЦКАДу, вздовж якого стягнуто значна кількість засобів ППО, кілометрів сорок. Так, чимось низьколітаючим і швидким можно. Це могло би дестабілізувати роботу КБ, але само виробництво ракет навряд чи. Для цього треба летіти на Воткінськ.
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05.09.2024 06:11 Ответить
Топоры, нам нужны индейские топоры
Штук сто для начала
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05.09.2024 01:56 Ответить
Капець, у них так і називається, аеропорт оленів
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05.09.2024 07:14 Ответить
 
 