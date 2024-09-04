Зафиксирован взлет двух бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Взлет 2 бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья". Курс - южный", - говорится в сообщении.
Справочно
Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, входит в состав дальней авиации ВКС России. Используются врагом для ударов по Украине крылатыми ракетами Х-22.
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Виробник «Іскандер» - Державне виробниче об'єднання «Воткінський завод» - ракети.
Виробниче об'єднання Барикади (Волгоград) - наземне обладнання.
KBM (Коломна) - розробник системи.
Hалежить російському космічному агентству "Роскосмос". Виробляє, серед іншого, **********, твердопаливні заряди для ракетних двигунів та вибухові речовини.
Ці об'єкти мають вирішальне значення для можливостей Росії з виробництва ракет.
До Волгограда долетіти якимось "бобром" можно (від Краматорська 500 км), але ефект сумнівний.
Щодо КБМ, то до нього минулої зими якійсь іграшковий БПЛА долітав, і вибив вікно. Дістатись туди чимось тихохідним і гучним досить важко - там від Коломни до ЦКАДу, вздовж якого стягнуто значна кількість засобів ППО, кілометрів сорок. Так, чимось низьколітаючим і швидким можно. Це могло би дестабілізувати роботу КБ, але само виробництво ракет навряд чи. Для цього треба летіти на Воткінськ.
Штук сто для начала