Зафиксирован взлет двух бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Взлет 2 бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья". Курс - южный", - говорится в сообщении.

Справочно

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, входит в состав дальней авиации ВКС России. Используются врагом для ударов по Украине крылатыми ракетами Х-22.

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