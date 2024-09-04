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літак (2853) Повітряні сили (2330)

Зафіксовано зліт двох бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья", - Повітряні сили

літак,ту22м

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Зліт 2 бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья". Курс - південний", - ідеться у повідомленні.

Довідково

Ту-22М3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, входить до складу далекої авіації ВКС Росії.  Використовуються ворогом для ударів по Україні крилатими ракетами Х-22.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Іркутській області РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

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Щоб ото они один в одно і вї@ались
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04.09.2024 23:39 Відповісти
Потрібно знищувати як аеродроми, так і виробничі бази ракет, місцезнаходження яких добре відомі українцям ще з часів союзу.

Виробник «Іскандер» - Державне виробниче об'єднання «Воткінський завод» - ракети.
Виробниче об'єднання Барикади (Волгоград) - наземне обладнання.
KBM (Коломна) - розробник системи.
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04.09.2024 23:57 Відповісти
Військовий науково-дослідний центр у Бійську. Завод названий російськими джерелами як Федеральний науково-виробничий центр на Алтаї.
Hалежить російському космічному агентству "Роскосмос". Виробляє, серед іншого, **********, твердопаливні заряди для ракетних двигунів та вибухові речовини.
Ці об'єкти мають вирішальне значення для можливостей Росії з виробництва ракет.
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05.09.2024 00:10 Відповісти
ми поки що не маємо такої зброї, щоби ефктивно щось вразити на теріторії Воткінського заводу (1400 км від Харкова). Про ФНВЦ "Алтай" взагалі не кажу - якщо облітати Казахстан, то це 3400 км.
До Волгограда долетіти якимось "бобром" можно (від Краматорська 500 км), але ефект сумнівний.
Щодо КБМ, то до нього минулої зими якійсь іграшковий БПЛА долітав, і вибив вікно. Дістатись туди чимось тихохідним і гучним досить важко - там від Коломни до ЦКАДу, вздовж якого стягнуто значна кількість засобів ППО, кілометрів сорок. Так, чимось низьколітаючим і швидким можно. Це могло би дестабілізувати роботу КБ, але само виробництво ракет навряд чи. Для цього треба летіти на Воткінськ.
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05.09.2024 06:11 Відповісти
Топоры, нам нужны индейские топоры
Штук сто для начала
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05.09.2024 01:56 Відповісти
Капець, у них так і називається, аеропорт оленів
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05.09.2024 07:14 Відповісти
 
 