Зафіксовано зліт двох бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья", - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Зліт 2 бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья". Курс - південний", - ідеться у повідомленні.

Довідково

Ту-22М3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, входить до складу далекої авіації ВКС Росії. Використовуються ворогом для ударів по Україні крилатими ракетами Х-22.

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