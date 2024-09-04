Враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы
Воздушные силы сообщают о движении вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Пуски ударных БПЛА с севера! Двигаются через Сумскую область! Из Сумщины - в направлении Полтавской области!
Пуски ударных БПЛА с юга! Движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской!", - говорится в сообщении.
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шкурі 👹