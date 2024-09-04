Враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы

Воздушные силы сообщают о движении вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Пуски ударных БПЛА с севера! Двигаются через Сумскую область! Из Сумщины - в направлении Полтавской области!

Пуски ударных БПЛА с юга! Движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбиты 22 из 29 "шахедов" и 7 ракет из 13 выпущенных, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА