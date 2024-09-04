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Новости Война
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Враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы

шахед

Воздушные силы сообщают о движении вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Пуски ударных БПЛА с севера! Двигаются через Сумскую область! Из Сумщины - в направлении Полтавской области!

Пуски ударных БПЛА с юга! Движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбиты 22 из 29 "шахедов" и 7 ракет из 13 выпущенных, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3580) Воздушные силы (2285)


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Кожен вечір оркі кошмарять шлюхєдами. А ми? У нас пауза? Перерва на каву?
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04.09.2024 22:47 Ответить
Справедливіьсть є на світі і кожний кацап скоро це відчує на своій
шкурі 👹
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04.09.2024 22:56 Ответить
Де Ви бачили справедливість?
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05.09.2024 07:55 Ответить
 
 