УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11009 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 146 3

Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили

шахед

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників з північного та південного напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Пуски ударних БпЛА з півночі! Рухаються через Сумщину! Із Сумщини - в напрямку Полтавської області!

Пуски ударних БпЛА з півдня! Рухаються через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської!", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: ВПС Білорусі піднімали в небо винищувач: Щонайменше 4 "Шахеди" вночі залетіли на територію країни, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

безпілотник (4144) Повітряні сили (2625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен вечір оркі кошмарять шлюхєдами. А ми? У нас пауза? Перерва на каву?
показати весь коментар
04.09.2024 22:47 Відповісти
Справедливіьсть є на світі і кожний кацап скоро це відчує на своій
шкурі 👹
показати весь коментар
04.09.2024 22:56 Відповісти
Де Ви бачили справедливість?
показати весь коментар
05.09.2024 07:55 Відповісти
 
 