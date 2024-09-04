Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників з північного та південного напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Пуски ударних БпЛА з півночі! Рухаються через Сумщину! Із Сумщини - в напрямку Полтавської області!

Пуски ударних БпЛА з півдня! Рухаються через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської!", - ідеться у повідомленні.

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