Силы спецопераций нанесли комплексные удары по вражеской логистике на Курщине: уничтожено 7 единиц техники, среди них - понтонные автомобили. ВИДЕО
Сразу несколько подразделений ССО на Курщине нанесли комплексные удары по российской логистике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.
Как отмечается, вражеские колонны, в том числе, и с понтонными автомобилями уничтожают с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны.
На очередном видео - пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций во время уничтожения вражеских целей. Каждое подразделение имело отдельную задачу: разведку с неба, корректировку FPV-дронов и наведение артиллерии.
"Результат - 7 уничтоженных единиц техники, из них 5 понтонных автомобилей", - отмечают в ССО.
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☑️ Результат - 7 знищених одиниць техніки із них 5 понтонних автомобілей.
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