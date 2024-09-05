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ССО (474) Курськ (836)

Сили спецоперацій завдали комплексних ударів по ворожій логістиці на Курщині: знищено 7 одиниць техніки, серед них - понтонні автомобілі. ВIДЕО

Одразу кілька підрозділів ССО на Курщині завдали комплексних ударів по російській логістиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

Як зазначається, ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.

На черговому відео - приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціалльних операцій під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, коригування FPV-дронів та наведення артилерії.

"Результат - 7 знищених одиниць техніки, із них 5 понтонних автомобілей", - наголошують у ССО.

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Топ коментарі
+17
Цій новині уже тижнів з 3-4
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05.09.2024 08:37
+9
А "КрАЗи"-то - "старенькі"! Зняті зі зберігання! По-перше - стара модеь автомобіля По-друге - фарба на них має саме той відтінок і вигляд,машин, що стоять тривалий час під багатолітнім впливом перепадів температури, атмоферних опадів та сонячних променів
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05.09.2024 08:52
+5
За 28-29августа видос так что не надо ляля
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05.09.2024 08:58
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Цій новині уже тижнів з 3-4
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05.09.2024 08:37 Відповісти
За 28-29августа видос так что не надо ляля
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05.09.2024 08:58 Відповісти
Відео оприлюднено:

☑️ Результат - 7 знищених одиниць техніки із них 5 понтонних автомобілей.

https://t.me/ukr_sof/1207 t.me/ukr_sof/1207

769.5Kviewshttps://t.me/ukr_sof/1207 Sep 5 at 07:30

Надай посилання на на попередні, спочатку
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05.09.2024 10:16 Відповісти
Окупанти продовжують просуватись поблизу Вугледара та Торецька, - DeepState.
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05.09.2024 08:42 Відповісти
Пам'ятаю як писали гнівно, коли замінили командира ССО. На сьогодні вони реально виконують свої обов'язки, а не як штурмові бригади в лісосмугах. Респект.
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05.09.2024 08:43 Відповісти
А от вже два кацапидла в коментах засвітидсь
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05.09.2024 08:44 Відповісти
А "КрАЗи"-то - "старенькі"! Зняті зі зберігання! По-перше - стара модеь автомобіля По-друге - фарба на них має саме той відтінок і вигляд,машин, що стоять тривалий час під багатолітнім впливом перепадів температури, атмоферних опадів та сонячних променів
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05.09.2024 08:52 Відповісти
і шо шо старенькі? понтонами не так часто користуються ...
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05.09.2024 09:38 Відповісти
Що - "опускалку"вирішив виставить? Так "не в тему"! Про "мобрезерви" чув? Техніка на "зберіганні" - це і є "мобрезерви" А їх задіюють лише при "затягуванні" війни та розширенні військових дій - коли армія вичерпала свої запаси в діючих частинах Це стосується як техніки так і *********** Ну і матеріальних засобів (тієї ж "форми одягу" - нових "чмобіків" почали одягать у перші моделі "афганок" А цю форму почали закладать на зберігання щое 90-ті роки ХХ ст)
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05.09.2024 09:50 Відповісти
шо ти знов з базару з'їзжаєш?? техніку знищено та пошкоджено ?? це зрада чи перемога ? ))
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05.09.2024 10:19 Відповісти
Я тобі "стрижене" - а ти мені "брите"! Якщо не зрозумів мною написане - так перечитай ще раз! Але ж ти не здатен визнать - що ти можеш зрозуміть написане! Ти будеш вперто писать про "перевід стрілок" - в той час коли не можеш "осягнуть мізками" - що ти знову не зрозумів мною написаного!
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05.09.2024 10:29 Відповісти
на питання відповідай, стрелочнік )) шо ти з розмови з'їжджаєш? ))
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05.09.2024 10:46 Відповісти
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05.09.2024 11:06 Відповісти
Бачу «сама сильна армія світу» повитягала вже таке старе барахло, шо весь світ просто ухахатується з цих убогіх ))
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05.09.2024 08:54 Відповісти
головне що знищені )) якщо били Хаймарсом, то у тих понтонах куча дирочок ))
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05.09.2024 09:39 Відповісти
КРАЗи ще з дерев'яними кабінами оббиті залізом - броня кріпка і танки наші бистрі. Батальон саперний знищили.
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05.09.2024 11:46 Відповісти
Ну да, техніка знята із тривалого зберігання. Комплектують або новостворені частини, або комплектують ті, що зазнали втрат. У будь якому випадку на цій техніці можна виконувати завдання. Вона у них у строю і працює.
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05.09.2024 14:32 Відповісти
 
 