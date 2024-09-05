Сили спецоперацій завдали комплексних ударів по ворожій логістиці на Курщині: знищено 7 одиниць техніки, серед них - понтонні автомобілі. ВIДЕО
Одразу кілька підрозділів ССО на Курщині завдали комплексних ударів по російській логістиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.
Як зазначається, ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.
На черговому відео - приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціалльних операцій під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, коригування FPV-дронів та наведення артилерії.
"Результат - 7 знищених одиниць техніки, із них 5 понтонних автомобілей", - наголошують у ССО.
Топ коментарі
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☑️ Результат - 7 знищених одиниць техніки із них 5 понтонних автомобілей.
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