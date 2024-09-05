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Таврия (178) боевые действия (3443) Лыховий Дмитрий (70)

Ситуация на юге после непродолжительного периода относительного покоя снова обостряется, - ОГВ "Таврія"

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На южном направлении интенсивность вражеских штурмов и обстрелов постепенно возвращается к предыдущим показателям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми -Україна" заявил спикер ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий.

"После относительно небольшой паузы на южных направлениях интенсивность штурмовых действий со стороны противника и количество российских обстрелов постепенно возрастают до предыдущих показателей. Это, конечно, относительно низкие показатели по сравнению с Донецкой областью, в частности - с Покровским направлением, но у нас на прошлых неделях было относительное "затишье" в плане вражеских штурмов. Некоторые дни проходили вообще без наступательных атакующих действий противника", - рассказал он.

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А ми шо там? в курську квіти поливаєм та собачок кормим, яких кинула втікаюча кацапня?
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05.09.2024 10:54 Ответить
Сподіваємося, що ситуація ЗАГОСТРЕННЯ на Півдні, не заважатиме єрмаку і Зеленському, ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО, совати ліжка, у публічних будинках, в урядовому кварталі95…
У разі чого, на Півдні теж, можна розгорнути, оті пункти НЕЗЛАМНОСТІ, щоб орки їх злякалися… А поки, усі сили кинути з Банкової, на самміти, «міру-мір»…
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05.09.2024 11:57 Ответить
 
 