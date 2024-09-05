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Таврія (204) бойові дії (3197) Лиховій Дмитро (71)

Ситуація на півдні після нетривалого періоду відносного спокою знову загострюється, - ОУВ "Таврія".

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На південному напрямку інтенсивність ворожих штурмів та обстрілів поступово повертається до попередніх показників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Після відносно невеликої паузи на південних напрямках інтенсивність штурмових дій з боку противника та кількість російських обстрілів поступово зростають до попередніх показників. Це звичайно відносно нижчі показники порівняно з Донеччиною, зокрема з Покровським напрямком, але в нас на минулих тижнях було відносне "затишшя" що стосується ворожих штурмів. Деякі дні минали взагалі без наступальних атакувальних дій противника", - розповів він.

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А ми шо там? в курську квіти поливаєм та собачок кормим, яких кинула втікаюча кацапня?
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05.09.2024 10:54 Відповісти
Сподіваємося, що ситуація ЗАГОСТРЕННЯ на Півдні, не заважатиме єрмаку і Зеленському, ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО, совати ліжка, у публічних будинках, в урядовому кварталі95…
У разі чого, на Півдні теж, можна розгорнути, оті пункти НЕЗЛАМНОСТІ, щоб орки їх злякалися… А поки, усі сили кинути з Банкової, на самміти, «міру-мір»…
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05.09.2024 11:57 Відповісти
 
 