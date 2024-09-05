Ситуація на півдні після нетривалого періоду відносного спокою знову загострюється, - ОУВ "Таврія".

На південному напрямку інтенсивність ворожих штурмів та обстрілів поступово повертається до попередніх показників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Після відносно невеликої паузи на південних напрямках інтенсивність штурмових дій з боку противника та кількість російських обстрілів поступово зростають до попередніх показників. Це звичайно відносно нижчі показники порівняно з Донеччиною, зокрема з Покровським напрямком, але в нас на минулих тижнях було відносне "затишшя" що стосується ворожих штурмів. Деякі дні минали взагалі без наступальних атакувальних дій противника", - розповів він.

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