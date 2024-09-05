Ситуація на півдні після нетривалого періоду відносного спокою знову загострюється, - ОУВ "Таврія".
На південному напрямку інтенсивність ворожих штурмів та обстрілів поступово повертається до попередніх показників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Після відносно невеликої паузи на південних напрямках інтенсивність штурмових дій з боку противника та кількість російських обстрілів поступово зростають до попередніх показників. Це звичайно відносно нижчі показники порівняно з Донеччиною, зокрема з Покровським напрямком, але в нас на минулих тижнях було відносне "затишшя" що стосується ворожих штурмів. Деякі дні минали взагалі без наступальних атакувальних дій противника", - розповів він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У разі чого, на Півдні теж, можна розгорнути, оті пункти НЕЗЛАМНОСТІ, щоб орки їх злякалися… А поки, усі сили кинути з Банкової, на самміти, «міру-мір»…