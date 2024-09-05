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армия РФ (18001) Великобритания (4716) ликвидация (3124) уничтожение (6222) внешняя разведка (355)

Увеличение российских потерь в августе связано с боевыми действиями на Покровском направлении и наступлением ВСУ в Курской области, - британская разведка

Знищення росіян на Харківському напрямку

По данным Генштаба ВСУ в августе российская армия ежедневно теряла убитыми и ранеными более 1 тысячи человек. Это связано с давлением на Покровском направлении и наступлением ВСУ в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Увеличение потерь в августе 2024 года почти наверняка связано с операцией Украины под Курском и продолжающимся давлением на Покровском направлении. Россия продолжает полагаться на массу, чтобы компенсировать нехватку личного состава и возможностей по оснащению", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, давление России на всей линии фронта продолжится в течение следующего месяца. Однако ограниченные возможности продолжат сдерживать ее способность использовать любые тактические успехи для более широких оперативных достижений.

"Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в течение сентября 2024 года, поскольку Россия продолжает операции на широком фронте от Курска на севере до Роботино на юге", - отмечают в Минобороны Британии.

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у серпня настанням ЗСУ
бажано, щоб хтось вичитував і виправляв гугл переклад
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05.09.2024 12:39 Ответить
я більше довіряю естонській розвідці.
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05.09.2024 12:41 Ответить
"Росія продовжує покладатися на масу, щоб компенсувати брак особового складу Джерело: ". На яку масу, якщо брак особового складу?
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05.09.2024 23:10 Ответить
 
 