Збільшення російських втрат у серпні пов’язано з бойовими діями на Покровському напрямку та наступом ЗСУ у Курській області, - британська розвідка

За даними Генштабу ЗСУ у серпня російська армія щодня втрачала вбитими та пораненими понад 1 тисячу людей. Це пов'язано тиском на Покровському напрямку та настанням ЗСУ у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Збільшення втрат у серпні 2024 року майже напевно пов'язане з операцією України під Курськом і тиском, що триває на Покровському напрямку. Росія продовжує покладатися на масу, щоб компенсувати брак особового складу і можливостей з оснащення", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, тиск Росії на всій лінії фронту продовжиться протягом наступного місяця. Однак обмежені можливості продовжать стримувати її здатність використовувати будь-які тактичні успіхи для ширших оперативних досягнень.

"Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом вересня 2024 року, оскільки Росія продовжує операції на широкому фронті від Курська на півночі до Роботиного на півдні", - зазначають у Міноборони Британії.

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