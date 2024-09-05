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армія рф (16138) ліквідація (3499) ОСУВ Хортиця (200) знищення (6529)

За добу на сході знищено понад 1100 окупантів та 25 одиниць бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

знищення,ліквідація

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці на Східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на Східному напрямку за добу 4 вересня 2024 року становлять:

  • особового складу – 1102 особи;
  • танків – 6 одиниць;
  • бойових бронемашин – 19 од;
  • гармат і мінометів – 26 од;
  • автомобільної техніки – 30 од;
  • спеціальної техніки – 8 од;
  • РЕБ – 1 од;
  • ПУ БПЛА – 2 од;
  • укриттів – 112;
  • складів ПММ – 1;
  • складів боєприпасів – 11.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – зазначається у повідомленні.

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Залишайтесь живими, хлопці. Бо майбутнє України це не посади,а Ви.
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05.09.2024 10:27 Відповісти
Знищувати рашістів це добре, чим більше - тим краще. Але у мене питання, як можна порахувати кацапів до одиниці?
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05.09.2024 10:28 Відповісти
Вуха відрізають.
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05.09.2024 10:35 Відповісти
генерал Тарнавський.
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05.09.2024 10:28 Відповісти
Добру та важку роботу проводять Захисники України, поки за їх спинами, в урядовому кварталі95, ліжка переставляє у публічних будинках влади, Зеленський, за вказівкою єрмака+патрушева! Оманщина, для кріпака з КВН… Байден з ЄС, допомагаютьЄ, виключно Народу України!
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05.09.2024 10:54 Відповісти
 
 