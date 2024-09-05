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армия РФ (17988) ликвидация (3117) ОСГВ Хортица (192) уничтожение (6217)

За сутки на востоке уничтожено более 1100 оккупантов и 25 единиц бронетехники, - ОСГВ "Хортиця"

знищення,ліквідація

Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике на Восточном направлении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортиця".

Общие потери российской армии только на Восточном направлении за сутки 4 сентября 2024 года составили:

  • личного состава - 1102 человека;
  • танков - 6 единиц;
  • боевых бронемашин - 19 единиц;
  • пушек и минометов - 26 единиц;
  • автомобильной техники - 30 единиц;
  • специальной техники - 8 единиц;
  • РЭБ - 1 единица;
  • ПУ БПЛА - 2 единицы;
  • укрытий - 112 единиц;
  • складов ГСМ - 1 единица;
  • складов боеприпасов - 11 единиц.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.

Читайте также: За сутки на Востоке россияне потеряли более 1000 оккупантов и 25 бронемашин, - ОСГВ "Хортиця"
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Залишайтесь живими, хлопці. Бо майбутнє України це не посади,а Ви.
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05.09.2024 10:27 Ответить
Знищувати рашістів це добре, чим більше - тим краще. Але у мене питання, як можна порахувати кацапів до одиниці?
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05.09.2024 10:28 Ответить
Вуха відрізають.
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05.09.2024 10:35 Ответить
генерал Тарнавський.
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05.09.2024 10:28 Ответить
Добру та важку роботу проводять Захисники України, поки за їх спинами, в урядовому кварталі95, ліжка переставляє у публічних будинках влади, Зеленський, за вказівкою єрмака+патрушева! Оманщина, для кріпака з КВН… Байден з ЄС, допомагаютьЄ, виключно Народу України!
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05.09.2024 10:54 Ответить
 
 