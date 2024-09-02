За сутки на Востоке россияне потеряли более 1000 оккупантов и 25 бронемашин, - ОСГВ "Хортиця"
Силы обороны уничтожили за сутки 1169 российских захватчиков, 9 танков и складов боеприпасов на восточном направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".
Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" - за 1 сентября 2024 года составляют (в единицах):
- личного состава - 1169;
- танков - 9;
- боевых бронемашин - 25;
- РСЗО - 1;
- пушек и минометов - 8;
- автомобильной техники - 35;
- специальной техники - 5;
- РЭБ - 3;
- укрытий - 110;
- складов ГСМ - 1;
- складов боеприпасов - 9.
"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
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ОСУВ "Хортиця-Сили оборони знищили за добу 1169 російських загарбників
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