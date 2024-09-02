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За сутки на Востоке россияне потеряли более 1000 оккупантов и 25 бронемашин, - ОСГВ "Хортиця"

окупанти,знищення

Силы обороны уничтожили за сутки 1169 российских захватчиков, 9 танков и складов боеприпасов на восточном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" - за 1 сентября 2024 года составляют (в единицах):

  • личного состава - 1169;
  • танков - 9;
  • боевых бронемашин - 25;
  • РСЗО - 1;
  • пушек и минометов - 8;
  • автомобильной техники - 35;
  • специальной техники - 5;
  • РЭБ - 3;
  • укрытий - 110;
  • складов ГСМ - 1;
  • складов боеприпасов - 9.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Читайте также: За минувшие сутки на Восточном направлении потери армии РФ составляют 1087 оккупантов, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

армия РФ (19154) ОСГВ Хортица (348) уничтожение (6883)


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Дуже хочеться , щоби всі окупанти поскоріше ласти склеїли на украінській землі🤬

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02.09.2024 14:54 Ответить
втрати РФ від початку війни - близько 617 600 осіб (+1300 за добу)
ОСУВ "Хортиця-Сили оборони знищили за добу 1169 російських загарбників
Можете пояснити феноменальний успіх генерала Тарнавського ?
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02.09.2024 15:08 Ответить
Хто і де бере ці цифри?
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02.09.2024 15:32 Ответить
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02.09.2024 15:50 Ответить
навіть якщо рашка буде втрачати по 10000 голів на добу, вона зможе воювати ще років 10, тупі барани, яким подобається вмирати за просто так ніколи не закінчяться в цій країні....
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02.09.2024 16:04 Ответить
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02.09.2024 16:10 Ответить
 
 