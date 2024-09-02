За сутки на Востоке россияне потеряли более 1000 оккупантов и 25 бронемашин, - ОСГВ "Хортиця"

Силы обороны уничтожили за сутки 1169 российских захватчиков, 9 танков и складов боеприпасов на восточном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" - за 1 сентября 2024 года составляют (в единицах):

личного состава - 1169;

танков - 9;

боевых бронемашин - 25;

РСЗО - 1;

пушек и минометов - 8;

автомобильной техники - 35;

специальной техники - 5;

РЭБ - 3;

укрытий - 110;

складов ГСМ - 1;

складов боеприпасов - 9.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

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