За минувшие сутки на Восточном направлении потери армии РФ составляют 1087 оккупантов, - ОСГВ "Хортиця"

Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

На восточном направлении за минувшие сутки, 28 августа, общие потери российской армии составляют:

личного состава - 1087;

танков - 3;

боевых бронемашин - 18;

пушек и минометов - 25;

автомобильной техники - 42;

специальной техники - 11;

средств ПВО - 1;

РЭБ - 2;

укрытий - 105;

складов боеприпасов - 10.

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