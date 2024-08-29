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За минувшие сутки на Восточном направлении потери армии РФ составляют 1087 оккупантов, - ОСГВ "Хортиця"

знищення

Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

На восточном направлении за минувшие сутки, 28 августа, общие потери российской армии составляют:

  • личного состава - 1087;
  • танков - 3;
  • боевых бронемашин - 18;
  • пушек и минометов - 25;
  • автомобильной техники - 42;
  • специальной техники - 11;
  • средств ПВО - 1;
  • РЭБ - 2;
  • укрытий - 105;
  • складов боеприпасов - 10.

Также смотрите: Воины 28-й ОМБр приземлили вражеский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении, - ОСГВ "Хортиця". ВИДЕО

Автор: 

ОСГВ Хортица (343) боевые действия (3985)


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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 612 390 осіб (+1200 за добу Джерело:
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29.08.2024 13:23 Ответить
ці дані від сирського/тарнавського?
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29.08.2024 13:57 Ответить
я б вам відповів,що про ці "перемоги"думаю..але мене знову забанять...як неодноразово,це відбувалось
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29.08.2024 14:29 Ответить
 
 