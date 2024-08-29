За минувшие сутки на Восточном направлении потери армии РФ составляют 1087 оккупантов, - ОСГВ "Хортиця"
Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".
На восточном направлении за минувшие сутки, 28 августа, общие потери российской армии составляют:
- личного состава - 1087;
- танков - 3;
- боевых бронемашин - 18;
- пушек и минометов - 25;
- автомобильной техники - 42;
- специальной техники - 11;
- средств ПВО - 1;
- РЭБ - 2;
- укрытий - 105;
- складов боеприпасов - 10.
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Bob Fayn
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Michael O’Coileain
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Bob Fayn
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