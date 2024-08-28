Воины 28-й ОМБр приземлили вражеский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении, - ОСГВ "Хортиця". ВИДЕО
Воины 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода поразили российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".
"Воины-зенитчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода точным выстрелом из ПЗРК приземлили очередной Су-25. На Краматорском направлении наши военные сбили российский самолет Су-25, который пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.
Телеграм-каналы распространяют видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания во вражеский самолет.
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Той хтось - молодець.
Як https://www.linkedin.com/posts/beretta-defense-technologies_benelli-m4-ai-drone-guardian-activity-7228776084807286785-TrDm/ зазначено у заяві зброярської фірми, що входить до відомої родини виробників гвинтівок, автоматів та пістолетів Beretta Defense Technologies, напівавтоматична рушниця, названа M4 Advanced Impact (AI) Drone Guardian, призначена для використання з 6,1-мм картеччю, повідомляє ***********.
Зважаючи на складність нейтралізації дронів у польоті, ця модифікована рушниця M4 розроблена таким чином, щоб бути простою у використанні, з конкретним націлюванням на точку влучення у радіусі 50 м і більше.
Benelli вибрала напівавтоматичну рушницю M4 як основу для свого нового проєкту. Розроблений понад два десятиліття тому короткохідний газовий поршень з автоматичною системою регулювання газу успішно показав себе у багатьох збройних силах та органах влади.
Ефективна дальність бою Drone Guardian оцінюється в 50 м за даними Benelli з максимальною дальністю бою до 100 м. За словами виробника, унікальність версії AI у тому, що завдяки модифікованому чоку шрот ефективний на дистанції 50 м і більше, зберігаючи високий рівень швидкості та енергії.
Ще-б зробить з неї "підствольник" - щоб кожен солдат це мав! У бою в окопах - прекрасно теж діятиме "Бронік" не проб"є - але ж залишаються відкритими руки з ногами І лице! Картеч 6 мм валить підсвинків до 50-60 кг на відстані до 40-50 м А людина набарато слабіша на рану!
Мінімум щоб людей було задіяно і по максимуму часу, щоб ті відстежували і знищували.
І плюс автономні системи, за кожним БМП не прикріпиш екіпаж із дробовиками
У мене стаж мисливський - більше 30 років Тому я знаю - про що кажу
Кацап зрозумів що небо то не його покликання і відразу ж записався в піхоту.
Без зайвих формальностей, відразу в лісосмугу.