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Бойцы 28-й ОМБр уничтожают оккупантов дронами с усиленной боевой частью. ВИДЕО

Пилоты подразделения Kurt and Company в составе 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ дронами с усиленной боевой частью уничтожают российских оккупантов в их тайниках.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

28 отдельная механизированная бригада (190) дроны (4209)


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Топ комментарии
+12
акубаротравма гарантована, не знаю. як вони кобзона будуть слухати.
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18.07.2024 21:29 Ответить
+9
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18.07.2024 21:31 Ответить
+5
вері велл по самий олл райт...
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18.07.2024 21:26 Ответить
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18.07.2024 21:23 Ответить
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18.07.2024 21:31 Ответить
вері велл по самий олл райт...
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18.07.2024 21:26 Ответить
акубаротравма гарантована, не знаю. як вони кобзона будуть слухати.
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18.07.2024 21:29 Ответить
у них есть центр принятия решений...)))
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18.07.2024 21:34 Ответить
аа... це як у риб бокова лінія, якою вони вловлюють коливання, а у кацапів - задня лінія.
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18.07.2024 21:39 Ответить
Риба - то рощумне створіння! Звідки в кацапа лінія? Хорди задатки може..
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19.07.2024 01:01 Ответить
у кацапів лінія між сідниціями. Там же і починається хорда, яка йде аж до міжвушного ганглія, який у кацапів виконує функцію мозку.
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19.07.2024 01:10 Ответить
Альфред ухмылялся.

- Кровь бы ему пустить полезно, - сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил: - Да только какая в нём кровь - видимость одна. Одно слово - нежить.©
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19.07.2024 01:18 Ответить
он им на бумашке напишет.
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18.07.2024 23:59 Ответить
підозрюю, що очі там теж полопались.
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19.07.2024 00:06 Ответить
А як що шріфт Брайля та танц-підлога маккартні?
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19.07.2024 00:58 Ответить
Бачити!!!! І субтитри читати! Там, в них, має караоке бути, гурії та аквадискотека.... Дохтур ліза... Якось пережербакують...
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19.07.2024 00:52 Ответить
Нірвана?
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18.07.2024 22:48 Ответить
Ні. Розірвана.
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19.07.2024 00:01 Ответить
В первом эпизоде кацап наверное ж даже успел на чужие закрутки облизнуться. Ну , хорошего ему апетита, выродку.
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19.07.2024 00:00 Ответить
тепер він тими закрутками пригощає тих, хто раніше на концерт кобзона прийшов.
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19.07.2024 00:04 Ответить
Закрутки.... Черешні, вишні! Сливи та яблука.... Вони це у говенях і не бачили... Хай би вдавило....
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19.07.2024 00:55 Ответить
Шік і блєск,і в жопе треск..
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19.07.2024 02:39 Ответить
Ище по 150 - и фсё!!!
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19.07.2024 02:57 Ответить
по ходу мы уже применяем микро урановую начинку , такие взрывы ,что там и костей не соберешь !!! после таких видео надо СРОЧНО монатки собирать и валить на родные болота !!!
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19.07.2024 05:56 Ответить
Оце діло! Круто!
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21.07.2024 22:14 Ответить
 
 