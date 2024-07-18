Бойцы 28-й ОМБр уничтожают оккупантов дронами с усиленной боевой частью. ВИДЕО
Пилоты подразделения Kurt and Company в составе 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ дронами с усиленной боевой частью уничтожают российских оккупантов в их тайниках.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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- Кровь бы ему пустить полезно, - сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил: - Да только какая в нём кровь - видимость одна. Одно слово - нежить.©