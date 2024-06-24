Вражеская БМП-3 с "мангалом" взрывается после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 28-й ОМБр уничтожили вражескую БМП-3, оборудованную самодельной антидроновой защитой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Мощная детонация подбитой дроном-камикадзе российской БМП-3. Кадрами эпического взрыва делятся пилоты подразделения Kurt&Company в составе 28-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к записи.
Жодного представника на передовій, з привладних Родин за 30 років, упродовж 11 років московської війни в Україні!
Але, усі вони, ЗНОВУ готові сісти на посади, щоб біля КОРИТА бюджетного, сидіти і керувати, але не ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
Збіг чи наслідки совдепії московської??
Мабуть, таки безкарність!
а не видно на фронтів теперішню зе-шушеру, з жопоблоком, та їх попередників - пр, комуняк, ріштого штиву сосоціалістів, іншу прокацапську шушеру !!!
Але на цьому, і фсьо!! Вони, виключно, можуть тільки ховатися, щоб потім, «СМІЛИВО сісти на посаду», по команді від «НЕЗРОЗУМІЛИХ СІРИХ ДЗВОНАРІВ», і повести, вчергове, Україну реформами за млрд грн у МАЙБУТНЄ !!! Але, без жодного ЗВІТУ, за такі дії і їх НАСЛІДКИ для Українців !!
Пенсійний фонд і Нацдержслужба та Нацбанк з Рахунковою Палатою, разом, можуть це підтвердити.
Десь, так! Слава Україні!
Тож коли правильний ********* потрапляє у правильну точку, то стається оце, що ми бачимо на у відосі. Детонація всілякого цікавого.