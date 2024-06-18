Украинские защитники уничтожают оккупантов дронами-камикадзе в укрытиях, окопах и блиндажах. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили и уничтожили ударными дронами-камикадзе врага в укрытиях, окопах и блиндажах.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон, информирует Цензор.НЕТ.

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