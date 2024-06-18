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Украинские защитники уничтожают оккупантов дронами-камикадзе в укрытиях, окопах и блиндажах. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили и уничтожили ударными дронами-камикадзе врага в укрытиях, окопах и блиндажах.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3609) 28 отдельная механизированная бригада (187)


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Знищуйте , дорогі наші воїни , цю кацапську мразь і нелюдів 😡
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18.06.2024 17:55 Ответить
Слава ЗСУ !

Героям Слава !

.
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18.06.2024 18:26 Ответить
Знищують як у тирі.
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18.06.2024 21:35 Ответить
 
 