Украинские защитники уничтожают оккупантов дронами-камикадзе в укрытиях, окопах и блиндажах. ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили и уничтожили ударными дронами-камикадзе врага в укрытиях, окопах и блиндажах.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон, информирует Цензор.НЕТ.
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