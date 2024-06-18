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Українські захисники нищать окупантів дронами-камікадзе в укриттях, окопах та бліндажах. ВIДЕО

Бійці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виявили та знищили ударними дронами-камікадзе ворога в укриттях, окопах та бліндажах.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники ліквідували 7 окупантів, ще одного - поранили на Сіверському напрямку. ВIДЕО

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ліквідація (3991) 28 окрема механізована бригада (188)


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Знищуйте , дорогі наші воїни , цю кацапську мразь і нелюдів 😡
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18.06.2024 17:55 Відповісти
Слава ЗСУ !

Героям Слава !

.
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18.06.2024 18:26 Відповісти
Знищують як у тирі.
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18.06.2024 21:35 Відповісти
 
 