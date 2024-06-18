Українські захисники нищать окупантів дронами-камікадзе в укриттях, окопах та бліндажах. ВIДЕО
Бійці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виявили та знищили ударними дронами-камікадзе ворога в укриттях, окопах та бліндажах.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон, інформує Цензор.НЕТ.
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