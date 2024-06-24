Ворожа БМП-3 з "мангалом" вибухає після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператори дрона-камікадзе із 28-ї ОМБр знищили ворожу БМП-3, яка обладнана саморобним антидроновим захистом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Потужна детонація підбитої дроном-камікадзе російської БМП-3. Кадрами епічного вибуху діляться пілоти підрозділу Kurt&Company у складі 28-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до запису.
Жодного представника на передовій, з привладних Родин за 30 років, упродовж 11 років московської війни в Україні!
Але, усі вони, ЗНОВУ готові сісти на посади, щоб біля КОРИТА бюджетного, сидіти і керувати, але не ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
Збіг чи наслідки совдепії московської??
Мабуть, таки безкарність!
а не видно на фронтів теперішню зе-шушеру, з жопоблоком, та їх попередників - пр, комуняк, ріштого штиву сосоціалістів, іншу прокацапську шушеру !!!
Але на цьому, і фсьо!! Вони, виключно, можуть тільки ховатися, щоб потім, «СМІЛИВО сісти на посаду», по команді від «НЕЗРОЗУМІЛИХ СІРИХ ДЗВОНАРІВ», і повести, вчергове, Україну реформами за млрд грн у МАЙБУТНЄ !!! Але, без жодного ЗВІТУ, за такі дії і їх НАСЛІДКИ для Українців !!
Пенсійний фонд і Нацдержслужба та Нацбанк з Рахунковою Палатою, разом, можуть це підтвердити.
Десь, так! Слава Україні!
Тож коли правильний ********* потрапляє у правильну точку, то стається оце, що ми бачимо на у відосі. Детонація всілякого цікавого.