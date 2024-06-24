УКР
Ворожа БМП-3 з "мангалом" вибухає після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори дрона-камікадзе із 28-ї ОМБр знищили ворожу БМП-3, яка обладнана саморобним антидроновим захистом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах

"Потужна детонація підбитої дроном-камікадзе російської БМП-3. Кадрами епічного вибуху діляться пілоти підрозділу Kurt&Company у складі 28-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до запису.

Українські захисники нищать окупантів дронами-камікадзе в укриттях, окопах та бліндажах.

на рахунок "Жодного представника на передовій, з привладних Родин за 30 років, упродовж 11 років московської війни в Україні!" - ви помиляєтеся, при чому серйозно !!! наприклад, колишній генпрокурор часів Порошенка, Юрій Луценко був на передовій з перших днів широко-маштабного вторгнення кацапів, тобто практично з 24.02.2022 року, хоча у нього інвалідність та діагноз онкологія !!! другий приклад: колишній Народний депутат від НФ, активіст Майдану та Революції Гідності, Таня Чорновіл - воює на фронті, практично з 20.02.2022 року, оператором ПЗРК Стугна, перед нашестям кацапів допомагала перевезти і сховати ракети до цих і не тільки ПЗРК на півночі Київщини, за що влада зе-н*ркоманів, відкрила на неї кримінальну справу, за крадіжку !!! до того в 2014-19 роках чоловік Тані Чорновіл захищав Україну в рамках АТО/ООС та нажаль загинув !!! приклад четвертий: Руслан Кошулинській віце спікер ВР, кандидат в Президенти України і неостання людина в ВО "Освобода"
а не видно на фронтів теперішню зе-шушеру, з жопоблоком, та їх попередників - пр, комуняк, ріштого штиву сосоціалістів, іншу прокацапську шушеру !!!
24.06.2024 13:24 Відповісти
та то активний захист мангала так працює )))
24.06.2024 13:10 Відповісти
А, може, мангал якись небезпечний?
24.06.2024 12:57 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Жодного представника на передовій, з привладних Родин за 30 років, упродовж 11 років московської війни в Україні!
Але, усі вони, ЗНОВУ готові сісти на посади, щоб біля КОРИТА бюджетного, сидіти і керувати, але не ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
Збіг чи наслідки совдепії московської??
Мабуть, таки безкарність!
24.06.2024 12:55 Відповісти
24.06.2024 13:24 Відповісти
Ви праві, десь з десять, можливо, і трошки більше, сидільців з кабінетів Урядового кварталу та ДержСекретарів ЦОВВ, секретаріату КМУ, АПУ/ОПУ, апарату ВРУ, РНБОУ, ГПУ, СУДДІВСЬКИХ, ОДА, МИТНИКІВ, АДВОКАТІВ, тощо, були і самі, або ХТОСЬ, з їх Родини, на Захисті України!
Але на цьому, і фсьо!! Вони, виключно, можуть тільки ховатися, щоб потім, «СМІЛИВО сісти на посаду», по команді від «НЕЗРОЗУМІЛИХ СІРИХ ДЗВОНАРІВ», і повести, вчергове, Україну реформами за млрд грн у МАЙБУТНЄ !!! Але, без жодного ЗВІТУ, за такі дії і їх НАСЛІДКИ для Українців !!
Пенсійний фонд і Нацдержслужба та Нацбанк з Рахунковою Палатою, разом, можуть це підтвердити.
Десь, так! Слава Україні!
24.06.2024 15:33 Відповісти
Схоже в дрончика вибухівки більш, ніж у лемінгів бк)
24.06.2024 12:56 Відповісти
Грната РПГ-7
24.06.2024 13:22 Відповісти
ага. кумулятивная.
показати весь коментар
24.06.2024 15:12 Відповісти
24.06.2024 15:16 Відповісти
Майже усі дрончики таке носять, але не усе так вибухає)
24.06.2024 16:42 Відповісти
Не кожний дрон ту гранату підніме
24.06.2024 16:45 Відповісти
Та й лемінгів теж треба до тями приводити. Але у беху гарно влучили
24.06.2024 17:01 Відповісти
В БМП-3 в передній частині розташовані баки з пальним, а одразу за ними - магазини набоїв до ПКТ, ну і за ними, по лівому борту, укладка ракет ПТУР.

Тож коли правильний ********* потрапляє у правильну точку, то стається оце, що ми бачимо на у відосі. Детонація всілякого цікавого.
24.06.2024 16:11 Відповісти
Прогавив, що то є 3-ка(((( Вже настільки рідке створіння, що не впізнав ззаду) Ну а тоді там 100-мм бк міг допомогти яскраво спалахнути.
24.06.2024 16:40 Відповісти
А, може, мангал якись небезпечний?
24.06.2024 12:57 Відповісти
та то активний захист мангала так працює )))
24.06.2024 13:10 Відповісти
бадабум ))
24.06.2024 13:18 Відповісти
Короче, использовали мангал по назначению
24.06.2024 14:26 Відповісти
бєзвєсті пропавшіє
24.06.2024 17:41 Відповісти
 
 