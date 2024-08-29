Минулої доби на Східному напрямку втрати армії РФ становлять 1087 окупантів, - ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
На східному напрямку за минулу добу, 28 серпня, загальні втрати російської армії становлять:
- особового складу – 1087;
- танків – 3;
- бойових бронемашин – 18;
- гармат і мінометів – 25;
- автомобільної техніки – 42;
- спеціальної техніки – 11;
- засоби ППО – 1;
- РЕБ – 2;
- укриттів – 105;
- складів боєприпасів – 10.
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Bob Fayn
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Michael O’Coileain
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Bob Fayn
показати весь коментар29.08.2024 14:29 Відповісти Мені подобається 0
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