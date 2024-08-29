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Минулої доби на Східному напрямку втрати армії РФ становлять 1087 окупантів, - ОСУВ "Хортиця"

знищення

Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На східному напрямку за минулу добу, 28 серпня, загальні втрати російської армії становлять:

  • особового складу – 1087;
  • танків – 3;
  • бойових бронемашин – 18;
  • гармат і мінометів – 25;
  • автомобільної техніки – 42;
  • спеціальної техніки – 11;
  • засоби ППО – 1;
  • РЕБ – 2;
  • укриттів – 105;
  • складів боєприпасів – 10.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБр приземлили ворожий штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Автор: 

ОСУВ Хортиця (350) бойові дії (3740)


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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 612 390 осіб (+1200 за добу Джерело:
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29.08.2024 13:23 Відповісти
ці дані від сирського/тарнавського?
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29.08.2024 13:57 Відповісти
я б вам відповів,що про ці "перемоги"думаю..але мене знову забанять...як неодноразово,це відбувалось
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29.08.2024 14:29 Відповісти
 
 