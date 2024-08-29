Минулої доби на Східному напрямку втрати армії РФ становлять 1087 окупантів, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На східному напрямку за минулу добу, 28 серпня, загальні втрати російської армії становлять:

особового складу – 1087;

танків – 3;

бойових бронемашин – 18;

гармат і мінометів – 25;

автомобільної техніки – 42;

спеціальної техніки – 11;

засоби ППО – 1;

РЕБ – 2;

укриттів – 105;

складів боєприпасів – 10.

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