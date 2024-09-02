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За добу на Сході росіяни втратили понад 1000 окупантів та 25 бронемашин, - ОСУВ "Хортиця"

окупанти,знищення

Сили оборони знищили за добу 1169 російських загарбників, 9 танків та складів боєприпасів на східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку - в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - за 1 вересня 2024 становлять:

  • особового складу - 1169;
  • танків - 9;
  • бойових бронемашин - 25;
  • РСЗВ - 1;
  • гармат і мінометів - 8;
  • автомобільної техніки - 35;
  • спеціальної техніки - 5;
  • РЕБ - 3;
  • укриттів - 110;
  • складів ПММ - 1;
  • складів боєприпасів - 9.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 617 600 осіб (+1300 за добу), 8601 танк, 17646 артсистем, 16786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17309) ОСУВ Хортиця (356) знищення (7199)


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Дуже хочеться , щоби всі окупанти поскоріше ласти склеїли на украінській землі🤬

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02.09.2024 14:54 Відповісти
втрати РФ від початку війни - близько 617 600 осіб (+1300 за добу)
ОСУВ "Хортиця-Сили оборони знищили за добу 1169 російських загарбників
Можете пояснити феноменальний успіх генерала Тарнавського ?
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02.09.2024 15:08 Відповісти
Хто і де бере ці цифри?
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02.09.2024 15:32 Відповісти
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02.09.2024 15:50 Відповісти
навіть якщо рашка буде втрачати по 10000 голів на добу, вона зможе воювати ще років 10, тупі барани, яким подобається вмирати за просто так ніколи не закінчяться в цій країні....
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02.09.2024 16:04 Відповісти
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02.09.2024 16:10 Відповісти
 
 