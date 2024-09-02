За добу на Сході росіяни втратили понад 1000 окупантів та 25 бронемашин, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони знищили за добу 1169 російських загарбників, 9 танків та складів боєприпасів на східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку - в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - за 1 вересня 2024 становлять:

особового складу - 1169;

танків - 9;

бойових бронемашин - 25;

РСЗВ - 1;

гармат і мінометів - 8;

автомобільної техніки - 35;

спеціальної техніки - 5;

РЕБ - 3;

укриттів - 110;

складів ПММ - 1;

складів боєприпасів - 9.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 617 600 осіб (+1300 за добу), 8601 танк, 17646 артсистем, 16786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА