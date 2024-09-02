За добу на Сході росіяни втратили понад 1000 окупантів та 25 бронемашин, - ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони знищили за добу 1169 російських загарбників, 9 танків та складів боєприпасів на східному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку - в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - за 1 вересня 2024 становлять:
- особового складу - 1169;
- танків - 9;
- бойових бронемашин - 25;
- РСЗВ - 1;
- гармат і мінометів - 8;
- автомобільної техніки - 35;
- спеціальної техніки - 5;
- РЕБ - 3;
- укриттів - 110;
- складів ПММ - 1;
- складів боєприпасів - 9.
"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.
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ОСУВ "Хортиця-Сили оборони знищили за добу 1169 російських загарбників
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