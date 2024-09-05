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Изменение состава правительства - это внутреннее дело Украины, надеемся на продолжение сотрудничества - Стано

У Євросоюзі відреагували на кадрові зміни в Кабміні

В Евросоюзе прокомментировали кадровые изменения в Кабинете Министров Украины.

Об этом заявил представитель Внешней дипломатической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Украине, не только в контексте незаконной агрессии России против украинского народа, но и за внутренними событиями на политической арене. Мы приняли к сведению недавние перестановки в украинском правительстве и нескольких ключевых государственных должностях. Это, конечно, не то, что Европейский Союз может комментировать - мы не комментируем внутренние решения, связанные с кадровым обеспечением или назначением людей, ответственных за государственные или общественные должности", - отметил он.

По словам Стано, для ЕС "важно всегда иметь хороших и надежных партнеров".

"Это означает, что важно иметь хорошее и стабильное управление, и мы надеемся, что сможем продолжить очень хорошее сотрудничество с новыми украинскими коллегами так же, как мы делали это с министрами, которые покидают должности", - уточнил он.

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Также Стано отдельно остановился на отставке бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Когда речь идет о министре иностранных дел Кулебе, я могу только вспомнить благодарность высокого представителя Борреля господину Кулебе за все, что он сделал для Украины, и за все, что они сделали вместе. Кулеба был постоянным гостем Советов по вопросам иностранных дел в их официальных и неофициальных форматах. Между высоким представителем Боррелем и министром иностранных дел Кулебой было очень частое общение и координация, и мы можем только похвалить министра иностранных дел Кулебу за все, что он сделал в очень трудные времена для Украины", - сказал он.

"Мы с нетерпением ждем возможности посмотреть на новую структуру этой администрации. Но, опять же, кто занимает какие должности в администрации страны - это суверенное решение этой страны и ее власти... Мы продолжим поддерживать Украину. Мы будем относиться к Украине как к стране-кандидату ЕС, пока Украина выполняет все необходимые принципы и критерии, и мы не имеем оснований считать, что они этого не сделают", - подытожил Стано.

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Странный и стремительный исход .
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05.09.2024 14:44 Ответить
Шурму на верещук - шило на мило.
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05.09.2024 14:45 Ответить
"Козирь" недоторканий.
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05.09.2024 14:48 Ответить
"сподіваємось на продовження співпраці... Джерело: https://censor.net/ua/n3508435

А що, є побоювання, що уряд у новому складі відмовиться від співпраці з ЄС та переорієнтується на росію?
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05.09.2024 15:04 Ответить
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05.09.2024 15:14 Ответить
зміна уряду в часі війни можлива. але "зезрадника" не можна міняти ,ото ж куйня малятка "мудрого наріду" ???
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05.09.2024 15:16 Ответить
Запитання "На*уя" очевидно цікавить і європейців, а не лише українців.
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05.09.2024 17:17 Ответить
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05.09.2024 18:24 Ответить
 
 